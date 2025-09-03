Toyota kondigt kleine elektrische auto aan

Deze aankondiging betekent een aanzienlijke investering: de fabriek van TMMCZ in Kolín wordt uitgebreid van 152.000 naar 173.000 vierkante meter om ruimte te bieden aan de productie van het nieuwe voertuig en de batterij, evenals nieuwe lak- en lasafdelingen. De bouw van de nieuwe BEV-productie wordt gefinancierd door een kapitaalinvestering van ongeveer €680 miljoen door Toyota, inclusief een investering van de Tsjechische overheid tot €64 miljoen voor een speciale batterijassemblagefaciliteit.

Toyota produceert momenteel de Aygo X en Yaris Hybrid bij TMMCZ met een capaciteit van ongeveer 220.000 voertuigen per jaar. De introductie van BEV-productie vergroot het potentieel van de fabriek voor multi-pathway productie en zal leiden tot directe extra werkgelegenheid, met vergelijkbare voordelen voor de toeleveringsketen, aangezien het merendeel van de onderdelen in Tsjechië wordt ingekocht.

TMMCZ heeft een rijke geschiedenis in Tsjechië, met een productieaanwezigheid van meer dan twintig jaar en meer dan 4,5 miljoen geproduceerde voertuigen in die periode. Toyota begon in 2002 met de productie van de Aygo toen de fabriek nog een joint venture was. In 2021 nam Toyota de volledige eigendom over en heeft sindsdien de activiteiten uitgebreid, waardoor TMMCZ een van de grootste werkgevers in de regio Midden-Bohemen is, met ongeveer 3.200 medewerkers en 65% van de onderdelen afkomstig uit Tsjechië. TMMCZ is ook de locatie van Toyota's eerste Europese logistieke mega-hub, opgericht in 2024, die voertuigen levert aan Toyota- en Lexus-dealers in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Hongarije en Tsjechië - zes Centraal-Europese markten.