Toyota kondigt elektrische SUV aan

7 december 2020 | Toyota kondigt de komst aan van een nieuw volledig elektrisch model. Deze batterij-elektrische Toyota is een midsize SUV die op het nieuw ontwikkelde modulaire voertuigplatform e-TNGA staat. In de komende maanden maakt Toyota meer details van zijn eerste volledig elektrische SUV bekend.

Toyota geeft vooralsnog alleen een gestileerd silhouet en enkele details van het voertuigplatform van zijn nieuwe elektrische SUV vrij. Toyota baseert het nog naamloze SUV-model op het nieuwe e-TNGA-voertuigplatform dat vanwege zijn flexibiliteit eenvoudig gebruikt kan worden voor een reeks van producttypes.

Het basisprincipe van het voertuigplatform is dat een aantal belangrijke componenten onveranderlijk is terwijl andere componenten kunnen variëren. Hierdoor zijn de breedte, lengte, hoogte en wielbasis van het model dat erop gebaseerd is variabel. Het platform is geschikt voor voor-, achter- en vierwielaandrijving en biedt mogelijkheden voor meerdere vormen van geëlektrificeerde aandrijving.

Door het veranderlijke karakter van het e-TNGA-platform (TNGA staat voor Toyota New Global Architecture), kan de ontwikkelingstijd van verschillende modelvariaties verkort worden. Bovendien kunnen individuele modellen parallel ontworpen worden. Het eerste model dat op het nieuwe e-TNGA-platform staat, is al ontwikkeld en wordt gereedgemaakt voor serieproductie. De productie vindt plaats in Toyota's ZEV Factory in Japan.

