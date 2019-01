Toyota introduceert Business Intro

16 januari 2019 | Toyota introduceert de Business Intro uitvoering. Deze uitvoering is van toepassing op de nieuwe Toyota Corolla, de nieuwe Toyota RAV4 en de Toyota C-HR. De Business Sport Intro is beschikbaar voor de Corolla Hatchback en Touring Sports. Tot de extra uitrusting behoren onder meer een Toyota Touch2-multimediasysteem met Go Plus-navigatiesysteem en 8-inch touchscreen. De prijzen van de Corolla Business Editions beginnen bij 30.995 euro.

De Business Intro is leverbaar als 1.8 Hybrid met 90 kW/122 pk (Hatchback, Touring Sports en Sedan). De uitstraling omvat Bi-LED-koplampen en mistlampen vóór. Ook is de Corolla Business Intro voorzien van instapverlichting aan de bestuurders- en passagierszijde. Met de parkeersensoren vóór en achter is het gemakkelijker inparkeren. En ook het Smart Entry-systeem maakt het net even eenvoudiger. Dankzij het standaard Head-up Display kan de bestuurder zijn ogen op de weg houden. Op koude, natte dagen zorgt de stoelverwarming ervoor dat bestuurder en passagier het warm houden.

De Toyota Corolla Business Sport Intro is leverbaar als extra sterke 2.0 High Power Hybrid met 132 kW/180 pk (Hatchback en Touring Sports). Ondanks de toegenomen kracht bedraagt het verbruik 4,1 l/100 km, en bedraagt de CO2-uitstoot 89 g/km. In vergelijking tot de Business Intro-uitvoering profiteert de koper van sportstoelen met leder/alcantara bekleding en een indrukwekkend audiosysteem van JBL met acht speakers en een subwoofer. Het design van de Corolla Business Sport Intro is voorzien van privacy glass en chromen accenten als raamomlijsting, grille en buitenspiegels. Om het sportieve karakter te benadrukken, staat deze Corolla op 18-inch lichtmetalen wielen met brede 225/40 R18-banden. Ook hier is de automaat standaard, desgewenst kan die worden bediend met de schakelpaddles achter het stuur.

Zowel de Toyota C-HR Hybrid als de volledig nieuwe Toyota RAV4 High Power Hybrid en benzine worden leverbaar als Business Intro. Standaard is onder meer een Go Plus-navigatiesysteem, Smart Entry met startknop, het JBL sound system, stoelverwarming, privacy glass en 18-inch lichtmetalen wielen.

Consumentenprijs van de C-HR Hybrid Business Intro is 32.995 euro; die van de nieuwe RAV4 start bij 40.495 euro. De nieuwe Business Editions van Toyota zijn per direct te bestellen.