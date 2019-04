Toyota geeft patenten voor hybide-motoren vrij

3 april 2019 | Toyota heeft aangekondigd dat het bijna 24.000 patenten die het in bezit heeft op het gebied van voertuigelektrificatie beschikbaar stelt aan derden. Andere automerken kunnen bovendien, tegen een vergoeding rekenen, op technische ondersteuning als ze geƫlektrificeerde auto's ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van Toyota's technologie, zoals onder meer elektromotoren, batterijen en Electronic Control Units (ECU's).

De 23.740 patenten die Toyota Motor Corporation vrijgeeft, zijn zonder royalty's. Toyota heeft het besluit genomen omdat het hiermee het gebruik van geëlektrificeerde auto's wereldwijd een stevige impuls wil geven. Op die manier wil Toyota overheden, andere autofabrikanten en de samenleving helpen hun klimaatdoelen te realiseren.

De patenten hebben betrekking op geavanceerde technologie die Toyota vooral in zijn hybride modellen gebruikt. Voorbeelden zijn elektromotoren, Power Control Units (PCU's) en laadtechnologie. De patenten zijn in een periode van ruim twintig jaar aan Toyota Motor Corporation toegekend. Eerder gaf Toyota bijna 6.000 patenten vrij op het gebied van waterstoftechnologie. Ook dit werd gedaan om schone mobiliteit te stimuleren.

In Nederland biedt Toyota negen hybride modellen aan, waaronder de nieuwe Toyota RAV4 en de eveneens pas geïntroduceerde Toyota Corolla. Laatstgenoemde is als enige in zijn klasse leverbaar met de keuze uit twee zelfopladende geëlektrificeerde hybride aandrijflijnen, een 1.8 Hybrid met 90 kW/122 pk en een 2.0 High Power Hybrid met 135 kW/180 pk.