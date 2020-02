Toyota

Toyota geeft 2 jaar garantie op occasions

4 februari 2020 | Na de uitbreiding van de garantietermijn naar vijf jaar op elke nieuwe Toyota, versterkt het merk nu ook de Toyota Plus Occasiongarantie. Toyota Plus Occasions is het officiƫle occasionlabel van Toyota wat exclusief gevoerd wordt door de officiƫle Toyota dealer.

Klanten die kiezen voor een Toyota Plus Occasion krijgen twee jaar garantie op een Hybride occasion en één jaar garantie op een niet-hybride occasion. De garantie geldt voor Toyota Plus Occasions tot 8 jaar oud met een maximum kilometrage van 170.000 kilometer. Daarnaast profiteert iedere koper van een Toyota Plus Occasion voor een periode van 12 maanden / 15.000 km kosteloos van de Toyota Pechhulp. Deze pechhulp service geeft zekerheid bij pech onderweg of bij een ongeval, 24 uur per dag, zeven dagen per week, in heel Europa.

