Toyota GAZOO Racing onthult GR GT3 Concept

14 januari 2022 | Toyota GAZOO Racing (TGR) gaat zich intensiever inzetten om de autosportambities- en activiteiten van klanten te versnellen. Een resultaat hiervan is de GR GT3 Concept, een voorbode van een raceauto die ontwikkeld wordt voor deelname aan de raceklasse GT3 die ook toegankelijk is voor klanten. De GR GT3 Concept is onthuld op de Tokyo Auto Salon 2022, samen met de GRMN Yaris en GR Sport Concept van de al aangekondigde batterij-elektrische Toyota bZ4X.

Net als bij de Toyota GR Yaris richt Toyota's autosportdivisie zich met de van de grond af aan ontworpen GR GT3 Concept op het commercialiseren van raceauto's in plaats van andersom, het geschikt maken van productieauto's voor gebruik in de autosport. De ervaring en expertise die Toyota GAZOO Racing opdoet door deel te nemen aan meerdere autosportactiviteiten, waaronder het FIA World Rally Championship en FIA World Endurance Championship, gebruikt het in de ontwikkeling van zowel GT3-raceauto's als betere personenauto's voor massaproductie.

De ontwikkeling van de GRMN Yaris begon met de wens van 'Morizo' (Akio Toyoda, CEO & President Toyota Motor Corporation) om "auto's te kunnen leveren die kunnen worden aangepast aan individuen die actief zijn in de autosport". De nieuwe GRMN Yaris wordt slechts in 500 eenheden gebouwd en is alleen in Japan verkrijgbaar. Het gewicht is in vergelijking tot de GR Yaris met ongeveer 20 kg verminderd. Voor een betere aerodynamica is de breedte met 10 mm vergroot. En voor een lager zwaartepunt ligt de GRMN Yaris 10 mm dichter op het asfalt. De 500 exemplaren van de GRMN Yaris zijn alleen verkrijgbaar via loting voor klanten in Japan.

De GR Sport Concept van de bZ4X is gebaseerd op de volledig elektrische SUV en claimt een hoger niveau van rijplezier en milieuprestaties. Geprononceerde sportstoelen en daarnaast grotere banden en matzwarte carrosseriepanelen behoren tot de uiterlijke kenmerken van deze conceptversie.

Om tegemoet te komen aan de wensen van klanten om hun geliefde auto's van weleer op de weg te houden, is het GR Heritage Parts Project in het leven geroepen. Hiermee worden uit de handel genomen vervangende onderdelen gereproduceerd voor verkoop als nieuwe originele onderdelen. Op de Tokyo Auto Salon (14 - 16 januari 2022) is een selectie te zien van gereproduceerde onderdelen die dit jaar zullen worden uitgebracht voor de A70 Supra, A80 Supra, Toyota 2000GT, Land Cruiser 40-serie en AE86 Corolla Levin/Sprinter Trueno.

