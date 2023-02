Toyota gaat accu's produceren in Turkije

Behalve de productielijnen voor auto's bouwt TMMT ook een nieuwe assemblagelijn voor de accu's van de plug-in hybridemodellen. De productiecapaciteit komt op 75.000 accu's per jaar. De productie van de plug-in hybride accu start in december 2023 en zorgt voor ongeveer zestig nieuwe werkplekken.

De assemblagelijn voor accu's bij TMMT is een strategische mijlpaal in de elektrische transformatie die Toyota doormaakt. Dankzij de kennis, ervaring en opgeleide medewerkers van TMMT verwacht de fabriek op termijn ook voordelen voor de andere fabrieken van Toyota Europe. De investering voor dit project bedraagt ongeveer 317 miljoen euro, waarmee de cumulatieve investering in TMMT uitkomt op zo'n 2,3 miljard euro. In het kader van investeringen in nieuwe modellen verbetert TMMT zijn productielijn en legt het de basis voor de diversiteit en flexibiliteit die autoproductie in de toekomst vereist; een essentiële factor in de duurzaamheidsstrategie van Toyota Europe.

CO2-neutrale activiteiten

Toyota heeft zich ten doel gesteld om in 2040 met zijn Europese activiteiten volledig CO2-neutraal te zijn. Bovendien wil het tegen 2030 in alle fabrieken CO2-neutraliteit hebben bereikt. TMMT werkt toe naar dat doel door technologieën te introduceren die het energieverbruik minimaliseren, terwijl het overschakelt op hernieuwbare energie voor de fabriek in Sakarya. Deze maatregelen omvatten ook nieuwe technologieën voor de lakstraat, waarmee TMMT de CO2-emissie minimaliseert, evenals de ingebruikname van zonnepanelen, waarmee de productielocatie zelfvoorzienend wordt voor de eigen energiebehoefte.

"In dit project, dat de hoogwaardige kwaliteit illustreert van de autoproductie en de geavanceerde ontwikkelingsmogelijkheden van TMMT, nemen we onze verantwoordelijkheid met volle overtuiging. Dit is ook een opwindende stap voor de toekomst van TMMT, omdat het populaire, aantrekkelijke en hoogwaardige voertuigen kan blijven produceren. Dit project bevestigt opnieuw dat TMMT wereldwijd van belang is voor Toyota. Ik ben trots dat ik deze belangrijke mijlpaal namens onze werknemers en toeleveranciers mag mededelen. We blijven met al onze energie als een hecht team bijdragen aan Sakarya en de Turkse economie", zegt de President & CEO Toyota Motor Manufacturing Turkey.

"We zijn trots te mogen mededelen dat TMMT de tweede generatie van de Toyota C-HR zal produceren, inclusief de plug-in hybrideversie - de eerste plug-in hybride van Toyota die in Europa gebouwd zal worden. Dankzij de uitstekende prestaties en toewijding van de medewerkers van TMMT wordt het nieuwe model ongetwijfeld een net zo groot succes als zijn voorganger. Een andere mijlpaal is het feit dat de productie van accu's in Europa een belangrijke nieuwe stap vormt in ons elektrificatieplan", aldus Marvin Cooke, Executive Vice President Manufacturing van Toyota Motor Europe.