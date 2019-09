Toyota

Toyota dealerorganisatie Erkend Duurzaam Plus

2 september 2019 | Toyota streeft wereldwijd ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid na. Deze zes 'challenges' zijn vastgelegd in de langetermijnplanning Toyota Environmental Challenge 2050. Een belangrijk doel dat nu in Nederland behaald is, is de groepscertificering Erkend Duurzaam Plus voor de gehele Toyota en Lexus dealerorganisatie, hét duurzaamheidskenmerk voor de mobiliteitsbranche.