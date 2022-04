Toyota breidt garantie uit tot 10 jaar

Bij betrouwbaarheid hoort vertrouwen in de eigen producten, vandaar dat de garantietermijn voor Toyota's wordt uitgebreid tot 10 jaar of 200.000 kilometer. Voor nieuwe en bestaande klanten. Na het verlopen van de reguliere garantie (5 jaar of 200.000 km) geeft de Toyota-dealer na onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften één jaar of 15.000 kilometer garantie. Dit kan oplopen tot een maximum van in totaal 10 jaar of 200.000 kilometer.

Ook als de Toyota niet altijd bij de officiële Toyota-organisatie in Nederland (Toyotadealer of Erkend Reparateur) in onderhoud is geweest, kan de eigenaar profiteren van deze nieuwe garantie. Een voorwaarde is dat de Toyota in kwestie nog geen 10 jaar oud is en nog geen 200.000 kilometer gereden heeft alvorens deze Toyota in onderhoud komt bij een officiële Toyota-dealer. Voor het onderhoud wordt alleen gebruikgemaakt van originele Toyota-onderdelen die bovendien gemonteerd worden door uitsluitend door Toyota opgeleide en getrainde technici.

De belangrijkste voorwaarde voor tien jaar garantie is dat de Toyota volgens het fabrieksschema wordt onderhouden bij de officiële Toyota-organisatie in Nederland. Ook moet de auto officieel geleverd zijn in Europa. Voor alle voorwaarden, zie de officiële website voor 10 Jaar Toyota Garantie.