Toyota bouwt stad van de toekomst

23 februari 2021 | Toyota is begonnen met de bouw van een prototype van de stad van de toekomst: 'Woven City'. Aan de voet van de berg Fuji, de hoogste berg van Japan, is vandaag de eerste schop in de grond gegaan. De 'Woven City' wordt een volledig verbonden ecosysteem op basis van waterstof ofwel een 'hydrogen-based society'.

Bedoeld als een levend laboratorium, zal Woven City een thuis worden voor onder meer onderzoekers en wetenschappers die zich bezighouden met de ontwikkeling en het testen van autonomie, robotica, persoonlijke mobiliteit, smart homes en kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) in een realistische leefomgeving.

"Het Woven City-project gaat vandaag officieel van start", meldt Akio Toyoda, President van Toyota Motor Corporation. "Actie ondernemen nadat het besluit genomen is, is nooit gemakkelijk. Ik moet mijn diepste dank en waardering uitspreken aan iedereen die het project tot op de dag van vandaag heeft gesteund en heeft meegewerkt aan het project. De drie onwankelbare thema's van de Woven City zijn 'mensgericht', 'een levend laboratorium' en 'altijd in ontwikkeling'. Samen met de steun van onze projectpartners gaan we de uitdaging aan om een toekomst te creëren waarin mensen met verschillende achtergronden gelukkig kunnen leven."

Toyota Motor Corporation en Woven Planet Holdings, Inc., het bedrijf van de Toyota Group dat verantwoordelijk is voor een breed scala aan mobiliteitsprojecten, organiseerden de 'Ground Breaking Ceremony'. Op de oude voertuigwerf naast de voormalige Higashi-Fuji fabriek van Toyota Motor East Japan, Inc. waren naast Akio Toyoda onder anderen ook gouverneur Heita Kawakatsu van de prefectuur Shizuoka, Woven Planet-CEO James Kuffner en Toyota Motor East Japan-president Kazuhiro Miyauchi aanwezig. Miyauchi: "Ik ben erg dankbaar dat onze Higashi-Fuji-fabriek hier 53 jaar actief is geweest met de steun van de lokale gemeenschap. De kennis en expertise die we hebben opgedaan van alle mensen die in de fabriek werkten, moeten worden overgedragen, verder naar het volgende hoofdstuk."

Woven City is een project dat een mensgerichte benadering van gemeenschapsontwikkeling moet demonstreren. In de verschuiving van Toyota als autofabrikant naar een mobiliteitsbedrijf, moet project nieuwe technologie tot leven brengen in een realistische omgeving op een breed scala van gebieden, zoals geautomatiseerd rijden, persoonlijke mobiliteit, robotica en kunstmatige intelligentie (AI). Woven City moet kansen bieden aan bedrijven en onderzoekers over de hele wereld.

Woven City heeft drie soorten straten die op de begane grond met elkaar verweven zijn: één voor geautomatiseerd rijden, één voor voetgangers en één voor voetgangers met voertuigen voor persoonlijke mobiliteit. Er komt ook één ondergrondse weg voor goederenvervoer. De gemeenschap zal beginnen met ongeveer 360 inwoners, voornamelijk senioren, gezinnen met jonge kinderen en uitvinders, en zal uiteindelijk een populatie hebben van meer dan 2.000 personen, waaronder Toyota-medewerkers en hun gezinnen. Het doel van de infrastructuur van Woven City is dat het een omgeving wordt waar uitvindingen gedaan en getest kunnen worden, die maatschappelijke problemen op kunnen lossen.

De stad moet uiteindelijk volledig duurzaam zijn, met gebouwen die hoofdzakelijk van duurzaam hout gemaakt zijn om op die manier de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van traditioneel Japans houtsnijwerk dat deels geproduceerd wordt door robots. De daken van gebouwen worden bedekt met fotovoltaïsche panelen die zonne-energie opwekken als aanvulling op de energie die opgewekt wordt door brandstofcellen. Het plan is verder om de stad als het ware te laten opgaan in zijn natuurlijke omgeving waarbij het gebruik van inheemse vegetatie een belangrijke rol speelt.

