Toyota biedt hybride zonder meerprijs

2 januari 2018 | Toyota biedt consumenten tijdelijk de mogelijkheid een extra zuinige hybride Toyota te rijden voor de prijs van een benzineversie. Dit 'Free Hybrid'-aanbod geldt voor de Toyota Yaris, Auris en Toyota C-HR. Het voordeel loopt op tot 2.700 euro. De actie maakt deel uit van de 'We Choose Hybrid'-campagne van Toyota waarmee het merk andermaal het vertrouwen uitspreekt in zijn hybridetechnologie.

De elektrificatie-strategie van Toyota richt zich op hybride (HEV), plug-in hybride (PHEV), volledig elektrische (BEV) en waterstofmodellen (FCEV). Voor nu gelooft Toyota nog steeds in zijn hybride modellen. Vandaar dat Toyota zijn hybridetechnologie zonder meerprijs beschikbaar stelt. Met het 'Free Hybrid'-aanbod kunnen automobilisten die op zoek zijn naar een nieuwe auto de voordelen van een hybride Toyota ervaren zónder extra te hoeven betalen in vergelijking tot de benzineversie van hetzelfde Toyota model. Hierbij geldt het prijsverschil tussen de hybride en de sterkste benzineversie met handgeschakelde versnellingsbak met hetzelfde uitrustingsniveau als korting.

Met de gratis upgrade profiteren de kopers van een hybride Toyota van maximaal comfort. Elke hybride Toyota is uitgerust met een automaat. Bovendien kan een hybride Toyota, afhankelijk van de route, tot 50 procent van de tijd elektrisch rijden (daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden), zónder de batterij zelf te hoeven opladen. De auto kent in dit geval geen schadelijke uitstoot.

Al in 1997 bracht Toyota zijn eerste hybrideauto op de markt, de Toyota Prius. De technologie is ruim 20 jaar later beschikbaar voor de meeste Toyota modellen. In Nederland zijn dat de Yaris, Auris, Auris Touring Sports, Toyota C-HR, Prius, Prius Plug-in, Prius+ en RAV4. Inmiddels rijden over de hele wereld ruim 11 miljoen hybride auto's van Toyota Motor Corporation. Bijna de helft van alle nieuw verkochte Toyota modellen betreft momenteel een hybride Toyota.