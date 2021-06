Nieuwe compacte Toyota komt uit Tsjechie

4 juni 2021 | Toyota Motor Europe (TME) heeft bevestigd dat het zijn nieuwe model in het A-segment van de markt blijft produceren bij Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) in Kolin, Tsjechiƫ. Hiermee blijft Toyota trouw aan dit voor veel Europese klanten belangrijke marktsegment.

De Tsjechische Toyota fabriek is al voorbereid op Toyota New Global Architecture (TNGA), de filosofie en technologie die ook de basis vormt voor de nieuwste generatie Toyota Yaris, de huidige Europese Auto van het Jaar 2021. Het aankomende Toyota model in het A-segment van de markt is het tweede Toyota model dat hierop gebaseerd is en staat, net als de Yaris en Yaris Cross, op het GA-B-platform.

Het nieuwe A-segmentmodel wordt in alle opzichten een Europese auto, belooft Toyota. Van ontwikkeling tot productie. De aankondiging onderstreept Toyota's toewijding om zijn Europese productie uitte breiden. Uiteindelijk wil Toyota per 2025 groeien naar 1,5 miljoen verkopen in Europa.

Marvin Cooke, Executive Vice President, Toyota Motor Europe: "We zijn ervan overtuigd dat dit model een belangrijke bijdrage zal leveren aan Toyota's Europese groei. Verder benadrukt het model onze toewijding aan Europese consumenten. Door een model in het A-segment kunnen ze op een toegankelijke manier kennismaken met het merk Toyota. En omdat de auto zijn platform deelt met de Yaris en Yaris Cross kunnen we schaalvoordelen realiseren die noodzakelijk zijn voor de productie van stadsauto's".

De naam van het nieuwe Toyota model in het A-segment en de timing van de introductie maakt Toyota in een later stadium bekend. Met het concept Toyota Aygo X prologue liet Toyota al zijn visie zienop een toekomstig model in het A-segment.

