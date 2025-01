Eerste bouwfase Toyota Woven City gerealiseerd

Toyota kondigde zijn transformatie naar een mobiliteitsbedrijf voor het eerst aan op CES 2018 en onthulde op CES 2020 het Woven City-concept dat wordt ontwikkeld in samenwerking met Woven by Toyota ("WbyT") om Toyota's betrokkenheid voor het vormgeven van de toekomst van mobiliteit te demonstreren. Aan de voet van de berg Fuji, is Toyota bijna vier jaar geleden begonnen met de bouw van een prototype van de stad van de toekomst: 'Woven City'. Bedoeld als een levend laboratorium, moet Woven City een thuis worden voor onder meer onderzoekers en wetenschappers die zich bezighouden met de ontwikkeling en het testen van autonomie, robotica, persoonlijke mobiliteit, smart homes en kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) in een realistische leefomgeving.

Gestage vooruitgang

Woven City heeft gestage vooruitgang geboekt sinds de openingsceremonie op 23 februari 2021, op het voormalige terrein van Toyota Motor East Japan's (TMEJ) Higashi-Fuji Plant in Susono City, Shizuoka Prefecture, Japan. De bouw van fase 1-gebouwen, het eerste gebied voor co-creatie activiteiten, werd voltooid in oktober 2024. De voorbereidingen voor de officiële lancering zijn nu aan de gang.

Voorbereidingen voor Fase 2

Naast de voorbereidingen voor de opening van Fase 1 is de renovatie van een voormalige fabriek van TMEJ Higashi-Fuji tot een productiecentrum voor Woven City volop bezig en zijn de voorbereidende werkzaamheden voor Fase 2 begonnen. Inzichten uit Fase 1 zullen helpen om de plannen voor Fase 2 en toekomstige fasen te verfijnen en de functionaliteit van de testomgeving te verbeteren.

Testomgeving voor mobiliteit

Woven City is een testomgeving voor mobiliteit waar uitvinders die het streven delen om te werken voor iemand anders dan zichzelf innovatieve producten en diensten kunnen ontwikkelen, testen en valideren. Tot deze uitvinders behoren Toyota en bedrijven uit de Toyota Group, zoals WbyT, maar ook externe bedrijven, startups en individuele ondernemers. Door gebruik te maken van Toyota's productie-expertise en WbyT's softwaremogelijkheden, biedt Woven City een unieke omgeving die is uitgerust met de gereedschappen en diensten die nodig zijn om uitdagingen aan te pakken en toekomstgerichte waarde te creëren. Door samenwerking tussen uitvinders en feedback van inwoners en bezoekers wil Woven City innovatie stimuleren en een betere toekomst vormgeven.

Weavers dragen bij aan potentieel

Bewoners en bezoekers zullen een even belangrijke rol spelen als uitvinders in Woven City. De bewoners, bekend als 'Weavers', delen een passie voor de 'uitbreiding van mobiliteit'. Door hun deelname aan co-creatie activiteiten zullen Weavers bijdragen aan het realiseren van het volledige potentieel van Woven City.

Van 360 bewoners in Fase 1 naar tweeduizend in totaal

Bij de officiële lancering van Woven City, vanaf de herfst van 2025 of kort daarna, zullen naar verwachting ongeveer 100 bewoners, voornamelijk Toyota- en WbyT-personeel en hun gezinnen, als eerste bewoners deelnemen aan co-creatie activiteiten. De gemeenschap zal dan geleidelijk worden uitgebreid met externe uitvinders en hun gezinnen. Fase 1 zal naar verwachting ongeveer 360 bewoners huisvesten, terwijl de totale populatie naar verwachting ongeveer 2.000 zal bedragen. In eerste instantie zullen bezoekers beperkt blijven tot gerelateerde belanghebbenden, met plannen om het grote publiek te verwelkomen om als Weavers deel te nemen aan co-creatie activiteiten vanaf FY2026 of later.

Mens centraal

Woven City helpt bij Toyota's transformatie naar een mobiliteitsbedrijf. Samen willen Toyota en WbyT mobiliteit herdefiniëren door het toepassingsgebied ervan uit te breiden van transport naar de verplaatsing van mensen, goederen, informatie en energie ten gunste van individuen en de samenleving. Ontworpen als een stad waarin de mens centraal staat, plaatst Woven City de mensen die er samenkomen - uitvinders en Weavers - in het middelpunt om nieuwe mogelijkheden te ontsluiten in het gezamenlijke streven naar 'welzijn voor iedereen'. Met het oog op de uitbreiding van mobiliteit van land, zee en lucht naar de ruimte, kondigde WbyT ook een investering aan in Interstellar Technologies Inc. en zal het gebruik maken van Toyota's expertise om de massaproductie van raketten te ondersteunen.

Bewoners

