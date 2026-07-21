Tesla activeert Grok in Nederland

Grok is een kunstmatige intelligentie ontwikkeld door xAI. De assistent is ontworpen om nauwkeurige en inzichtelijke antwoorden te geven op vragen over een breed scala aan onderwerpen, zoals natuurkunde, wiskunde, biologie, filosofie, geschiedenis en nog veel meer.

Geïntegreerd in een Tesla kan Grok op verzoek van de bestuurder navigatieopdrachten geven - of het nu gaat om het instellen van een bestemming, het onderweg aanpassen van routes of het ontdekken van nuttige plaatsen. Naast navigatie kan Grok bestuurders handsfree laten bellen, naar hun favoriete nummers of podcasts laten zoeken met de mediazoekfunctie, en de klimaatregeling van het voertuig laten aanpassen. Grok kan ook de gebruikershandleiding van het voertuig raadplegen en geeft deskundig advies over hoe het beste met het voertuig kan worden omgegaan, het optimale gebruik ervan, het onderhoud en het interpreteren van waarschuwingen die op het dashboard worden weergegeven.

De assistent kan worden gepersonaliseerd door verschillende persona's te selecteren:

Ara - Opgewekte vrouwenstem

Eve - Rustgevende vrouwenstem

Leo - Britse mannenstem

Rex - Kalme mannenstem

Sal - Zachte mannenstem

Dankzij de mogelijkheid om de persoonlijkheid van de AI-assistent aan hun voorkeuren aan te passen, kunnen alle passagiers de reistijd omzetten in mogelijkheden om te leren, geëntertaind te worden of efficiënter naar hun bestemming te worden geleid. Grok is beschikbaar in een groot aantal talen, spreekt op een vloeiende en menselijke manier en formuleert natuurlijk.

Grok wordt nu uitgerold en is beschikbaar op de in aanmerking komende uitvoeringen van Model S, Model 3, Model X en Model Y. Om Grok te activeren en te gebruiken moeten gebruikers beschikken over een Premium Connectivity-abonnement of een stabiele wifiverbinding. Gesprekken zijn volgens de fabrikant anoniem voor Tesla en niet gekoppeld aan het voertuig, waardoor de privacy van de eigenaar gewaarborgd zou zijn.