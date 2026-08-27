MyWheels biedt zelfrijdende auto aan

Nederland is volgens MyWheels bij uitstek geschikt om voorop te lopen in autonome mobiliteit. Het is een van de dichtstbevolkte landen van Europa, telt inmiddels meer dan tien miljoen auto's en loopt vast in files. Extra asfalt biedt geen structurele oplossing: meer wegen leiden uiteindelijk tot meer autoverkeer, terwijl de onderhoudsopgave van de bestaande infrastructuur al enorm is.

De oplossing ligt volgens MyWheels daarom niet alleen in zelfrijdende auto's, maar vooral in de combinatie van autonoom rijden en deelmobiliteit. Als autonome auto's privébezit blijven, lossen zij het congestieprobleem nauwelijks op. Gedeelde autonome voertuigen kunnen juist zorgen voor een hogere benutting, minder auto's en minder parkeerdruk. Dat biedt kansen in steden en in landelijke gebieden, waar zelfrijdende deelauto's op termijn een betaalbaar alternatief kunnen vormen voor duur en sterk gesubsidieerd streekvervoer.

"Zelfrijdende deelauto's zullen een cruciale bouwsteen vormen van de mobiliteitstransitie. Met de introductie van Full Self-Driving sorteren we voor op een toekomst waarin je via een app een deelauto bestelt die zelfstandig voor je deur komt rijden en na je rit doorrijdt naar de volgende gebruiker. Juist in een dichtbevolkt land als Nederland kunnen we laten zien wat dat oplevert: minder auto's en files, meer leefbare ruimte en een betere bereikbaarheid. Nederland heeft alles in huis om hierin het gidsland van Europa te worden. Die kans moeten we nu pakken," zegt Laurens van de Vijver, CEO van MyWheels.

Hoewel Tesla's FSD-technologie op dit moment nog vereist dat de bestuurder toezicht houdt, sorteert MyWheels hiermee voor op de verdere ontwikkeling naar volledig zelfrijdende auto's. De introductie van FSD binnen de MyWheels-vloot gebeurt stapsgewijs en in een gecontroleerde omgeving, waarbij veiligheid voorop staat. De opgedane praktijkervaring vormt de basis voor verdere opschaling zodra technologie en regelgeving daarvoor ruimte bieden.