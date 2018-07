Autotest | Het lijkt simpel: de snelste sportwagen is de beste sportwagen. Maar... wie met zijn eigen spaarcenten voor die sportwagen moet betalen, denkt daar wellicht iets genuanceerder over. Misschien zijn paardenkrachten en prestaties op papier niet het allerbelangrijkste, maar telt vooral het rijplezier? Suzuki wil dat laatste graag bewijzen met de Swift Sport.

Wie de Suzuki Swift Sport puur op papier beoordeelt, geeft deze nieuwkomer weinig kans. Vele merken bouwen kleine snelle autootjes, ook wel bekend als "hot hatches", en stuk voor stuk hebben ze meer motorvermogen dan de Swift Sport. Bovendien hebben ze geavanceerdere techniek in huis om dat vermogen ook nog eens om te zetten in maximale prestaties.

Gemiddeld levert een "hot hatch" 200 pk, haalt zo'n auto een topsnelheid van ruim 230 km/u en wordt de sprint van 0 naar 100 km/u geklaard in zo'n 6 seconden. De Swift Sport daarentegen moet het doen met 140 pk, blijft steken op 210 km/u en doet er 8 seconden over om 100 km/u op de snelheidsmeter te toveren. Maar... de Swift Sport is 5.000 euro voordeliger dan de concurrenten!

Uiterlijk vertoon

En als het om de uitstraling gaat, doet de Swift Sport niet onder voor de duurdere concurrenten. Zeker de testauto in het knalgeel ("Champion Yellow") straalt plezier uit en stemt vrolijk nog voordat er een meter is gereden. De hier getoonde auto is geheel standaard; die stoere 17 inch velgen, de breedstralers in karbon-omlijsting en "dikke" verchroomde uitlaatpijpen horen er allemaal bij.

Binnenin wordt de sportieve toon gezet met sportstoelen met extra zijdelingse steun, bekleding met rood stiksel en een sportstuur. Decoratie in de deuren en op het dashboard is ook in het rood uitgevoerd, hetgeen de gele auto minder goed staat (gele accenten waren beter geweest).

Het blijft niet bij uiterlijk vertoon. Alles wat bij andere uitvoeringen op de optielijst staat, is standaard op de Swift Sport. Zo is de auto voorzien van Suzuki's eigen infotainment-systeem, dat in vergelijking met andere merken eenvoudig lijkt, maar in feite even functioneel is. En mocht het toch iets tekort komen: Suzuki ondersteunt Apple Carplay en Android Auto, zodat alle functies van de smartphone in de auto beschikbaar zijn (inclusief Internet-verbinding). Helaas heeft het audiosysteem nogal een "mager" geluid en dat past niet bij een gespierde auto zoals deze.

Niet nuttig, maar wel heel leuk, zijn de vele extra functies van de boordcomputer. Zo beschikt de Swift Sport over een g-kracht meter en stopwatch. Op het display tussen de snelheidsmeter en toerenteller kunnen ook gegevens over de turbodruk, aandrijfkrachten en meer worden getoond. Het grote verschil met de concurrentie zit in dure voorzieningen zoals launch control of een automaat (die dankzij een dubbele koppeling sneller schakelt dan een handbak).

„Suzuki haalt de kracht slechts uit het verfijnen van bestaande componenten en het is knap dat het merk met zulke eenvoudige middelen zoveel weet te bereiken“

Prestaties

Met een druk op de knop start de 1.4 liter viercilinder motor, die ook is te vinden in de Suzuki Vitara en S-Cross. Met motorgeluid verschilt weinig van die auto's, maar dankzij een aangepaste versnellingsbak is het karakter wél anders. De eerste versnelling is kort en de koppeling grijpt kordaat aan, waardoor de Swift Sport zich rap in beweging zet. Ook alle andere versnellingen zijn kort en overlappen elkaar nauwelijks. Op die manier zakt de snelheid niet terug na het schakekelen.

Het resultaat is, dat de Swift Sport gretig reageert op het gaspedaal en steeds lekker doorbijt. De Swift is zo alert omdat de versnellingsbakverhoudingen het toerental relatief hoog houden. Het nadeel daarvan is dat de Swift Sport op de lange afstand vermoeiend is, want de motor staat altijd op scherp en maakt altijd veel toeren (120 km/u = 3.000 toeren per minuut). Het zorgt er bovendien voor dat de Swift Sport een hoog verbruik heeft en per saldo net zo veel verbruikt als de gespierdere tegenstrevers. Maar... het doel is bereikt: de Swift Sport voelt minstens zo snel als de concurrenten die zonder uitzondering heel veel duurder zijn.

Weggedrag

Nog belangrijker dan de prestaties van een sportieve auto is het weggedrag. De besturing en de wegligging bepalen of een auto alleen snel of ook sportief is. Ook hier laat de Swift Sport geen twijfel over zijn karakter bestaan: de directe besturing, het lichtgewicht koetswerk en de bijterige remmen geven de auto een levendig karakter. De Swift Sport daagt continu uit en hoe harder gereden wordt, hoe meer voldoening de auto geeft. Daarbij geeft de Suzuki een enorm vertrouwen, waardoor de (bocht)snelheid gaandeweg steeds hoger komt te liggen. Het goede weggedrag is ook te danken aan de brede banden, maar deze banden produceren wel extra rijgeluiden.

Opnieuw is de Swift Sport minder snel dan de concurrenten, maar dat is alleen op een circuit merkbaar. De tegenstrevers bedienen zich van geavanceerde computersystemen die de aandrijving variabel kunnen verdelen (limited slip differentieel) of kunnen met een druk op de knop alle systemen op scherp zetten voor maximale prestaties. Suzuki haalt de kracht slechts uit het verfijnen van bestaande componenten en het is knap dat het merk met zulke eenvoudige middelen zoveel weet te bereiken. Het is duidelijk: wie niet sterk is, moet leuk zijn.

Conclusie

Op papier is de Suzuki Swift Sport de minst snelle van alle snelle hatchbacks. De Suzuki levert het geringste vermogen, de laagste topsnelheid en de minst indrukwekkende sprintsnelheid. Daar staat de laagste aanschafprijs tegenover. En... er is een groot verschil tussen theorie en praktijk. Want in theorie is de Swift Sport de minst snelle auto in zijn soort, maar in de praktijk biedt de Suzuki minstens zoveel rijplezier als de duurdere en gespierdere concurrenten.

Wie een snelle hatchback koopt om alles en iedereen zoek te rijden, vindt in de Swift Sport niet het juiste antwoord. Wie op zoek is naar een auto die maximaal rijplezier per euro biedt, hoeft niet langer te zoeken: de Swift Sport is op dat punt de nummer één.