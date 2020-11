Suzuki Swace

Suzuki Swace nu te bestellen

17 november 2020 | De Suzuki Swace is vanaf vandaag te bestellen. Suzuki's ruime Full Hybrid wagon is er vanaf 31.800 euro, of 449 euro per maand in Suzuki Private Lease. In januari 2021 staat de Swace bij de Nederlandse Suzuki-dealers.

