Suzuki Swace is vernieuwd voor modeljaar 2023

Uitrusting

De standaarduitrusting van de Swace Select is voor modeljaar 2023 uitgebreid. In het interieur is een nieuw 8 inch Suzuki Media Systeem met draadloos Apple Carplay en 7 inch digitaal instrumentarium te vinden. Ook zijn er nu vier USB-C poorten aanwezig zodat inzittenden voor- en achterin smartphones kunnen opladen.

Het exterieur is voorzien van nieuwe LED achterlichtunits en chromen details op de achterbumper. Wat standaard gebleven is zijn onder andere de stoel- en stuurwielverwarming, het Suzuki Safety System en Privacy Glass. Het exterieur van de Style uitvoering kenmerkt zich door de nieuwe Bi-LED koplampen. Ook is het Suzuki Safety System Pro met onder meer Blind Spot Monitor uitgebreid met Safe Exit Assist. Tenslotte zijn het Smart Entry & Start System, parkeersensoren voor en achter en een draadloze Qi telefoonoplader altijd aanwezig op het hoogste uitrustingsniveau.

Prijzen

De vernieuwde Suzuki Swace Select is er vanaf 35.795 euro. Voor de Style uitvoering starten de prijzen bij 37.795 euro. De Suzuki Swace is direct bestelbaar en staat vanaf maart 2023 in de Suzuki showroom. Net als alle andere Suzuki auto's die door Suzuki Nederland geleverd worden, geldt ook voor de vernieuwde Swace een garantietermijn van zes jaar.