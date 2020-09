Suzuki introduceert Swace

15 september 2020 | Suzuki presenteert de Swace, een ruime stationwagon in het populaire C-segment. De Suzuki Swace beschikt standaard over een Full Hybrid-aandrijflijn en is leverbaar vanaf begin 2021.

Bij de Full Hybrid-aandrijflijn van de Swace wordt een elektromotor met 53 kW (72 pk) gecombineerd met een 1,8 liter benzinemotor met 72 kW (98 pk), voor een systeemvermogen van 90 kW (122 pk). De hybride aandrijflijn geeft de Swace een theoretisch gemiddeld verbruik van 4,5 liter op 100 kilometer (WLTP) en een CO2-uitstoot van 103 gram per kilometer. Bestuurders kunnen kiezen uit drie Drive Modes: Normal, Eco en Sport. Daarnaast is ook een speciale EV drive mode beschikbaar, waarin de auto korte afstanden volledig elektrisch kan afleggen.

In het interieur is ruimte beschikbaar voor vijf volwassenen en hun bagage. Zo meet de wielbasis 2700 millimeter en is er 596 liter bagageruimte beschikbaar. Met de achterbank neergeklapt, ontstaat maximaal 1.606 liter bagageruimte met een volledig vlakke laadvloer.

Naast de hybride aandrijflijn met automatische eCVT-versnellingsbak, behoren adaptieve cruise control, LED-verlichting inclusief grootlichtassistent, geregelde airconditioning en een 8 inch touchscreen met Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto tot de standaarduitrusting. Daarnaast beschikt de de Swace ook standaard over een uitgebreid pakket aan veiligheidssystemen, waaronder Pre-Collision System (PCS), Road Sign Assist (RSA) en Lane Tracing Assist (LTA). In de meest luxueuze Style-uitvoering beschikt de Swace zelfs over Blind Spot Monitor (BSM), Rear Cross Traffic Alert (RCTA) en over Simple-Intelligent Parking Assist (S-IPA), waarmee de auto automatisch kan inparkeren. Ook wordt dan de uitrusting uitgebreid met bi-beam LED-koplampen, stoelverwarming voorin, stuurwielverwarming en draadloos laden voor mobiele telefoons.

De Suzuki Swace staat vanaf het eerste kwartaal van 2021 bij de Nederlandse Suzuki-dealers. De Swace wordt geleverd in zeven verschillende exterieurkleuren: White Pearl Crystal Shine, Super White, Precious Silver, Black Mica, Phantom Brown, Oxide Bronze en Dark Blue Mica. De prijzen van de nieuwe Suzuki Swace worden dichter bij de marktintroductie bekendgemaakt.