Suzuki maakt prijzen nieuwe S-Cross bekend

29 november 2021 | Suzuki maakt de prijzen van de nieuwe S-Cross bekend. De prijzen voor Suzuki's nieuwste SUV beginnen bij 26.875 euro voor de S-Cross Comfort. Vanaf vrijdag 17 december 2021 is de nieuwe S-Crosste zien bij de Nederlandse Suzuki-dealer.

Suzuki levert de S-Cross in drie verschillende uitrustingsniveaus: Comfort, Select en Style. Als Comfort (vanaf € 26.875,-) beschikt de auto standaard over adaptieve cruise control en limiter, een 7 inch display voor het infotainmentsysteem met Apple CarPlay en Android Auto, LED-verlichting (koplampen, dagrijverlichting en achterlichten) en het Suzuki Safety System met onder meer Dual Sensor Brake Support, Lane Departure Prevention, Lane Departure Warning. Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning.

Als Select (vanaf € 28.575,-) krijgt de S-Cross alles van de Comfort, aangevuld met onder meer Smart Entry & Start System, Climate control, stoelverwarming voor en het Suzuki Safety System Pro, dat Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert toevoegt aan het pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen. Optioneel is de S-Cross Select uit te rusten met een zestraps automaat (vanaf € 30.425,-) of AllGrip-vierwielaandrijving (vanaf € 31.975,-).

In de topuitvoering, de Style (vanaf € 30.575,-), wordt de uitrusting verder uitgebreid met kunstlederen en gedeeltelijk echt lederen bekleding, een 9 inch groot scherm, met HD-resolutieen Apple CarPlay en Android Auto, gepolijste 17 inch lichtmetalen velgen en een 360-graden camera. De Style is optioneel uit te rusten met een panoramisch schuif-/kanteldak met een lengte van 1.000 mm (meerprijs vanaf € 799,-). Ook is de Style, net als de Select, uit te rusten met een zestrapsautomaat (vanaf € 32.425,-) of AllGrip-vierwielaandrijving (vanaf € 33.975,-).

De nieuwe Suzuki S-Cross wordt leverbaar in acht verschillende exterieurkleuren, waaronder drie Pearl Metallic (Titan Dark Gray, Cosmic Black en Canyon Brown) en drie Pearl kleuren (Cool White, Energetic Red en Sphere Blue). Silky Silver Metallic en White maken het kleurenpallet compleet. Titan Dark Gray is volledig nieuw.

Suzuki introduceert nieuwe S-Cross

25 november 2021

Automaat voor Suzuki Vitara en S-Cross

18 februari 2021

Suzuki Jimny Pro nu te bestellen

15 februari 2021

Suzuki verrijkt uitrusting Swift

11 februari 2021