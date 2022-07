Suzuki prijst S-Cross Full Hybrid

Op zoek naar een Suzuki S-Cross 1.4 Style?

bynco heeft er 1 vanaf € 32.750,-

De Suzuki S-Cross met een volledig door Suzuki ontwikkelde hybride aandrijflijn is per direct te bestellen. De Full Hybrid aandrijflijn is standaard gekoppeld aan een automatische zestraps transmissie. Een elektromotor met 24 kW (33 pk) werkt samen met een 1,5 liter viercilinder benzinemotor met 75 kW (102 pk), zodat er zowel hybride kan worden gereden, alsook volledig elektrisch. Samen zijn ze goed voor een gecombineerd vermogen van 85 kW (115 pk). De S-Cross Hybrid mag 1.200 kg trekken.

Select en Style

De nieuwe aandrijflijn is te bestellen in combinatie met de Select- en Style-uitvoeringen van de S-Cross. Standaard beschikt de S-Cross over onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, airconditioning, adaptieve cruise control en limiter, LED-verlichting en het Suzuki Media Display met een 7 inch display met ondersteuning voor Apple CarPlay & Android Auto. De Select voegt daar Climate Control, Smart Entry & Start System en het Suzuki Safety System met als uitbreiding Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert aan toe. De S-Cross Style is completer met luxueuze bekleding, het Suzuki Media Display met 9 inch scherm en audio-upgrade en een Camera met 360°-functie.

Prijzen

Suzuki levert de S-Cross Full Hybrid naast de handgeschakelde S-Cross Smart Hybrid. De prijzen voor de 1.5 Hybrid Automaat beginnen bij 32.775 euro voor de S-Cross in Select uitvoering. Voor de topuitvoering, de Style, starten de prijzen bij 34.775 euro. Beide uitvoeringen zijn ook leverbaar met Suzuki's AllGrip-vierwielaandrijving. Dit heeft voor beide versies dezelfde meerprijs van 4.000 euro. De Suzuki S-Cross is er vanaf 27.995 euro.

Zes jaar garantie

Net als alle andere Suzuki auto's die door Suzuki Nederland geleverd worden, geldt ook voor de nieuwe S-Cross Full Hybrid een garantietermijn van zes jaar.