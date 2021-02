Suzuki Jimny Professional nu te bestellen

15 februari 2021 | De Suzuki Jimny is opnieuw te bestellen. Dit voorjaar gaan de eerste exemplaren van de, op de zakelijke gebruiker gerichte, Jimny Professional de Nederlandse weg op. Bestellen kan per direct: de vanafprijs bedraagt 27.420 euro exclusief belastingen.

Gericht op de zakelijke markt, maar ook beschikbaar voor particulieren, introduceert Suzuki dit voorjaar de Jimny Professional. De achterbank heeft plaatsgemaakt voor een grotere bagageruimte. Achter de voorstoelen is een rek geplaatst, zodat bagage, gereedschap of honden veiliger vervoerd kunnen worden. Met het verwijderen van de achterbank is een laadruimte ontstaan van maximaal 863 liter, 33 liter meer dan bij de Jimny personenwagen. Ook het laadvermogen stijgt, van 115 kilogram naar 150 kilogram.

Aan het uiterlijk van de Suzuki Jimny verandert niets. Ook de aandrijflijn wordt niet aangepast. Dat betekent dat de Jimny geleverd wordt met een 1,5 liter viercilinder met 75 kW (102 pk), met AllGrip Pro inschakelbare vierwielaandrijving, lage gearing en Hill Descent Control. Het Suzuki Safety System blijft standaard op de Jimny, met onder meer Dual Sensor Brake Support (DSBS), High Beam Assist, Lane Departure Warning, Traffic Sign Recognition en Vehicle Sway Warning. Daarnaast wordt eCall toegevoegd in de Jimny Professional, het systeem dat automatisch een noodoproep kan plegen bij een ongeval. De Jimny Professional is alleen leverbaar als Select-uitvoering.

De Jimny Professional wordt geleverd in acht verschillende exterieurkleuren. Bij drie kleuren, Brisk Blue Metallic, Kinetic Yellow en Chiffron Ivory Metallic, is het dak in contrasterend Blueish Black Metallic gespoten. Het uiterlijk van de Suzuki Jimny Professional is naar smaak aan te passen met accessoires. Zo is er een retro-grille beschikbaar, skidplates voor en achter en ook zijn er verschillende wielen leverbaar voor de auto. Voor extreem terreingebruik zijn er zelfs differentieelbeschermers verkrijgbaar.

In de eerste helft van 2021 komen de eerste exemplaren van de Jimny Professional in Nederland aan. Bestellen kan per direct, ook door particulieren. De prijzen beginnen bij 27.420 euro exclusief BTW.

