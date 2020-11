Suzuki Jimny

Suzuki introduceert Jimny Professional

13 november 2020 | Suzuki introduceert in 2021 de Jimny Professional. Voor zakelijke gebruikers is er een Jimny waarbij de achterbank plaats heeft gemaakt voor een grotere bagageruimte en waar er een bagagerek achter de voorstoelen is geplaatst. Zo ontstaat er een laadruimte van maximaal 863 liter, 33 liter meer dan bij de Jimny personenwagen. Ook het laadvermogen stijgt, van 115 kilogram naar 150 kilogram.

