Suzuki Jimny is Urban Car of the Year

17 april 2019 | Met zijn korte draaicirkel, compacte afmetingen en grote ramen is de nieuwe Suzuki Jimny ook geschikt voor gebruik in drukke binnensteden. Zo heeft de terreinwagen ook de 86-koppige jury van de World Car Awards overtuigd. Namens Suzuki was Toshihiro Suzuki, president van Suzuki Motor Corporation, in New York om de prijs in ontvangst te nemen.

Toshihiro Suzuki: "Bij Suzuki zijn we zeer vereerd om deze onderscheiding te ontvangen. De Jimny is de enige echte, compacte, authentieke offroader en we zijn bijna 50 jaar trouw gebleven aan dit concept. Het heeft nu veel fans over de hele wereld, die genieten van de uitstekende prestaties en het unieke functionele ontwerp, zowel op de weg als in het terrein. We accepteren deze prijs namens onze fans, maar ook met trots en vertrouwen in onze passie om opwindende auto's te bouwen, die de basis vormen in het dagelijks leven van onze klanten."

De World Urban Car-prijs werd in 2017 geïntroduceerd. Medevoorzitter van de World Car Awards, Mike Rutherford, merkte op: "Alledaagse auto's zullen in veel, misschien de meeste ,delen van de wereld kleiner moeten worden, aangezien de bevolking van grote steden alsmaar toeneemt en parkeerruimte en ruimte voor wegen dus alsmaar zal afnemen."

De afgelopen drie jaar was Suzuki al finalist in de categorie World Urban Car of the Year. Dit jaar deed Suzuki mee in twee categorieën. De Jimny behoorde ook tot de laatste drie in de categorie World Car Design of the Year.