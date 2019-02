Suzuki Jimny nu ook via Private Lease

22 februari 2019 | Zorgeloos op avontuur, tegen een vast bedrag per maand. De nieuwe Suzuki Jimny is per direct te bestellen vanaf 439 euro per maand, waarbij berijders alleen nog maar de brandstof hoeven te betalen.

Alle uitvoeringen en alle kleuren van de nieuwe Jimny zijn te bestellen met Suzuki Private Lease. De Jimny Comfort, die standaard geleverd wordt met airconditioning, cruise control, Suzuki Safety System en uiteraard met AllGrip Pro-vierwielaandrijving met hoge en lage gearing, is leverbaar vanaf 439 euro per maand. Dit is op basis van een leaseperiode van 48 maanden, met 10.000 kilometer per jaar.

De Suzuki Jimny is uit te rusten met een groot aantal accessoires. Of het nu differentieelbeschermers zijn, of rubbermatten, ze zijn allemaal toe te voegen in het leasecontract. Ook als klanten hun Jimny willen personaliseren met bijvoorbeeld een retrogrille, een skidplate, sierlijsten en een dakdrager voor een surfplank is dat mogelijk. De accessoires hoeven niet in één keer afgerekend te worden, maar ook hiervoor geldt een maandtarief. Net als bij de uitvoeringen zijn ook alle accessoires leverbaar om toe te voegen. Elke Jimny kan dus ook in combinatie met Suzuki Private Lease volledig naar eigen smaak samengesteld worden.

Op brandstof en bekeuringen na zijn alle autokosten inbegrepen. Al het onderhoud, reparaties en schades worden bij de Suzuki-dealer opgelost. Suzuki Private Lease is mogelijk op alle Suzuki's, in alle uitvoeringen. De prijzen beginnen bij 199 euro per maand voor de Suzuki Celerio.