Veel nieuws bij Subaru in Tokyo 2017

19 oktober 2017 | Subaru presenteert veel nieuws op de 45e Tokyo Motor Show 2017, die voor publiek toegankelijk is van 27 oktober tot 5 november aanstaande. Onder de noemer "Het nieuwe verhaal van Subaru - van een bedrijf dat dingen maakt, naar een bedrijf dat mensen laat glimlachen" laat het merk het huidige modellenprogramma zien en gunt het bezoekers een blik in de toekomst van het merk.

Centraal staat de Subaru VIZIV Performance Concept 1. Deze auto laat zien hoe het merk invulling geeft aan rijplezier door een sportieve sedan, gebaseerd op Subaru's ontwerptaal 'Dynamic x Solid', te voorzien van toekomstige veiligheids- en assistentiesystemen die zijn gekoppeld aan Subaru's EyeSight. Naast deze concept toont Subaru alle modellen uit het huidige programma en diverse modellen die deelnemen aan de Super GT raceklasse.

Geheel nieuw is de op de Subaru WRX STI gebaseerde S208, waarvan slechts 450 exemplaren gebouwd worden en die beschikbaar komen via een loterij. Ook de Subaru BRZ STI Sport in een speciale, tot 100 exemplaren gelimiteerde versie Cool Grey Khaki Edition wordt via een loterij verkocht. Beide modellen zijn voor de Japanse markt. Met deze twee modellen laat Subaru zien rijplezier hoog in het vaandel te hebben staan, en geeft het merk bovendien invulling aan het verdere uitbouwen van het STI-logo als smaakmaker in het modellenprogramma.

De Subaru VIZIV Performance Concept is een sportieve sedan die Subaru's visie toont op toekomstige modellen die de merkwaarde Enjoyment and Peace of Mind in zich hebben. De auto is voorzien van geavanceerde assistentiesystemen, waarvan EyeSight de basis is, en loopt vooruit op de groeiende belangstelling voor zelfrijdende auto's. De sport sedan is typisch Subaru en bewijst dat rijplezier niet hoeft te lijden onder maximale veiligheid.

De S208, die is gebaseerd op de WRX STI, is het topmodel van Subaru's sportieve modellenprogramma. STI, Subaru's motorsportdivisie, en Subaru zelf werkten samen aan de ontwikkeling van de motor en het onderstel, en gaven interieur en exterieur exclusieve details mee om van de S208 de ultieme rijdersauto te maken. Ten opzichte van de in 2015 gelanceerde S207 steeg het motorvermogen, nam de acceleratie toe en werd het zwaartepunt verlaagd door een koolstofvezel dak te monteren. Meer specificaties van de S208 en de details van de verkoop via een loterij worden op 25 oktober bekend gemaakt.

De Subaru Outback Limited Smart Edition heeft naast de luxe van het topmodel uit de Outback-serie een aantal extra opties. Een exclusieve grille, speciale wielen, Ultrasuede stoelen en interieurdelen met donkere, zilveren accenten geven hem een bijzondere uitstraling, terwijl ook een navigatiesysteem met 8-inch beeldscherm, Apple CarPlay / Android Auto en een Harman/Kardon audiosysteem aan boord zijn voor meer plezier en rust onderweg.

Een conceptcar die het stoere en ruige design van de Subaru XV extra benadrukt: dat is de Subaru XV Fun Adventure. De fraaie off-roadwielen en nadrukkelijke bescherming rondom maken het genieten van outdooractiviteiten nog gemakkelijker. Als lakkleur is gekozen voor geel metallic, dat lekker opvalt in de natuur en van de XV Fun Adventure het stralend middelpunt maakt.

Tot slot is er de Subaru Impreza Future Sport Concept, gebaseerd op de Impreza Sport, een auto die de bestuurder meer dan ooit laat genieten van een sportieve, praktische auto. De voor- en achterbumper benadrukken met hun dynamische vormgeving het lage zwaartepunt en de centraal geplaatste uitlaatpijp past bij de sportieve inborst. De vlotte persoonlijkheid van de Impreza Future Sport Concept komt eveneens tot uiting in de parelmoergele lakkleur en de contrasterende interieurdetails.