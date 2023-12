Subaru verlengt garantie tot 8 jaar

De garantie dekt technische problemen en arbeidsloon. Deze extra zekerheid komt boven op de vijf jaar pechhulp waarmee elke Subaru al jaar en dag wordt geleverd.

De uitgebreide garantie neemt niet alleen kosten en zorgen weg bij onvoorziene defecten, Safe8 heeft ook een positieve invloed op de restwaarde van de auto, want hoe fijn is het om een auto binnen acht jaar aan een nieuwe eigenaar te kunnen verkopen, inclusief garantie? En de koper weet dat hij nog vele jaren zorgeloos van zijn gebruikte Subaru kan genieten.

De Safe8-garantie geldt per 1 december voor alle nieuw verkochte Subaru's, kent geen kilometerbeperking, is overdraagbaar bij verkoop van de auto en geldt in het buitenland. Ook de volledig elektrische Solterra valt onder dekking. De nieuwe Crosstrek, die per 1 december bij de Subaru-dealer staat, is de eerste nieuwe Subaru, die standaard wordt geleverd met de uitgebreide garantietermijn van acht jaar.