Subaru opent AI Lab

25 november 2020 | Subaru opent de deuren van Subaru Lab, een gloednieuw Artificial Intelligence-ontwikkelingscentrum. De opening vindt volgende maand plaats in Tokio.Het nieuwe Subaru Lab moet dienen als kernbasis voor de verdere ontwikkeling van EyeSight en verscheidene ArtificiaI Intelligence-toepassingen. Diverse gegevens over ondermeer AI, beeldverwerking, camera's, sensoren en voertuigbesturing zullen er worden verzameld en worden verwerkt. De bedoeling is om sneller te kunnen schakelen in het ontwikkelen, produceren en optimaliseren van bestaande en nieuwe veiligheidssystemen voor auto's.

