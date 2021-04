Subaru breidt garantie uit naar 5 jaar

20 april 2021 | De magische cijfers 555 keren terug bij Subaru. Ooit prijkte de cijfercombinatie op rallyauto's, nu staat het getal voor zekerheid. Voor alle nieuwe Subaru's vanaf modeljaar 2021 is de garantietermijn verlengd van drie naar vijf jaar, is vijf jaar Subaru Mobiliteit Service standaard en biedt het merk vijf jaar nieuwwaardeverzekering.

Voortaan is elke nieuwe Subaru vanaf modeljaar 2021 voorzien van vijf jaar garantie, twee jaar meer dan tot nu toe. Ook een nieuwe auto kan wel eens stil komen te staan. Bijvoorbeeld door een lege accu of een lekke band. In zo'n geval is Subaru Mobiliteit Service nooit ver weg: in Nederland plús een groot deel van Europa zorgt deze pechservice ervoor dat bestuurder en passagiers snel hun reis kunnen vervolgen. Ook deze zekerheid geldt vijf jaar lang, en na de eerste vijf jaar wordt de service automatisch verlengd als de Subaru in onderhoud blijft bij een Subaru-dealer. Ongeacht het aantal kilometers en tot vijftien jaar na de eerste registratie van de auto. De pechservice geldt ook voor de caravan of elke andere aanhanger.

Een Subaru verzekeren via de dealer kent een aantal voordelen: niet alleen is de dealer het aanspreekpunt, ook weet de Subaru-eigenaar zeker dat er alleen originele onderdelen gebruikt worden bij schadeherstel en dat de fabrieksgarantie behouden blijft. Maar er is nog een groot voordeel van de SubaruZes Sterren Polis: bij diefstal of total loss wordt dus vijf jaar lang de nieuwwaarde uitgekeerd. Het grote voordeel van deze nieuwwaardeverzekering is dat deeigenaar bij onverhoopt verlies van de auto de nieuwwaarde krijgt uitgekeerd en daarmee een nieuwe, vergelijkbare Subaru kan aanschaffen.

