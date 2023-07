Subaru bestaat 70 jaar

Sinds de oprichting heeft het bedrijf zich uitgebreid naar verschillende bedrijfstakken, met automotive als belangrijkste activiteit, samen met lucht- en ruimtevaart, industriële producten, eco-technologieën, productie van bussen en geprefabriceerde woningbouw. Vandaag de dag vormen automotive en lucht- en ruimtevaart de twee pijlers van het bedrijf.

Op het gebied van auto's introduceerde het bedrijf zijn eerste voertuig in 1958, de Subaru 360, een miniauto ontworpen om het concept van een 'volkswagen' van de Japanse overheid te vervullen. Sindsdien blijft Subaru onderscheidende technologieën en producten leveren, zoals de Leone, 's werelds eerste in massa geproduceerde voertuig met vierwielaandrijving (AWD).

Gedurende de jaren heeft Subaru sterke steun gekregen van klanten over de hele wereld, met een totale productie van 20 miljoen voertuigen met vierwielaandrijving (AWD) in 2021 en een totale wereldwijde verkoop van 5 miljoen Subaru-voertuigen met EyeSight in 2022.

Op het gebied van lucht- en ruimtevaart heeft het bedrijf sinds de eerste vlucht van Japan's eerste straalvliegtuig, de T-1, in 1958, zijn technologieën versterkt door deel te nemen aan binnenlandse vliegtuigontwikkelingsprogramma's en internationale ontwikkelingsprogramma's. Subaru zal blijven groeien met drie kernactiviteiten: defensieprogramma's, commerciële programma's zoals de Boeing 787 en helikopterprogramma's zoals de UH-2.

Onder het nieuwe managementteam dat in juni van dit jaar aantrad, wil de Subaru Groep als één team samenwerken om deze tijd van ingrijpende veranderingen in de auto-industrie te overwinnen en te streven naar verdere groei.

Korte geschiedenis van Subaru Corporation:

1917: Chikuhei Nakajima richt het Aircraft Research Laboratory op.

1918: Het Aircraft Research Laboratory wordt hernoemd tot Nakajima Aircraft Factory (later opgenomen als Nakajima Aircraft Co., Ltd. in 1931).

1945: Nakajima Aircraft Co., Ltd. wordt gereorganiseerd tot Fuji Sangyo Co., Ltd. en schakelt over van vliegtuigproductie naar de productie van civiele goederen.

1950: Overeenkomstig de Company Reorganization Act wordt Fuji Sangyo Co., Ltd. opgesplitst in 12 bedrijven, waaronder Fuji Kogyo, Fuji Jidosha Kogyo en Utsunomiya Sharyo.

1953: Vijf van de 12 bedrijven, waaronder Fuji Kogyo, dragen kapitaal bij aan de oprichting van Fuji Heavy Industries Ltd. (Fuji Heavy Industries verwerft en fuseert later met de vijf bedrijven in 1955).

2017: Fuji Heavy Industries Ltd. wordt hernoemd tot Subaru Corporation.

Oorsprong van de naam Subaru

Subaru is de Japanse naam voor de Plejaden-sterrencluster in het sterrenbeeld Stier, ook wel "Mutsuraboshi" (Zes Sterren) genoemd in Japan. Met de geschiedenis dat Fuji Heavy Industry werd opgericht met kapitaalinbreng van vijf bedrijven met wortels in Nakajima Aircraft, en later deze vijf bedrijven verwierf en samenvoegde, heeft het bedrijf de naam Subaru aangenomen voor zijn voertuigen om de fusie en eenheid van de zes bedrijven te symboliseren. Subaru was het eerste merk dat een Japanse naam gebruikte voor zijn voertuigen.