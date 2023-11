Subaru prijst nieuwe Crosstrek

De Crosstrek beschikt over 22 cm grondspeling, permanente vierwielaandrijving en een stoer uiterlijk. Door aanpassingen aan techniek en interieur zijn geluiden van buitenaf en de invloed van carrosseriebewegingen teruggedrongen, wat vooral het rijcomfort op snelweg en in de stad ten goede komt.

Net als bij elke Subaru, speelt bij de Crosstrek veiligheid een belangrijke rol. Het model beschikt over een nieuwe versie van het EyeSight-veiligheidssysteem. Het toevoegen van een extra camera en zeven nieuwe functies, waaronder adaptieve cruise controle en verkeersbordherkenning, waken beter over de veiligheid van bestuurder en zijn passagiers.

Ten opzichte van de Subaru XV is de Crosstrek bijna drie mille goedkoper. De prijzen voor de geheel nieuwe Crosstrek beginnen bij € 51.800,- voor de Comfort, de Luxury kost € 53.800,- en de meest complete versie, de Premium, verlaat de showroom vanaf € 55.800,-. De Crosstrek is per direct te bestellen en vanaf 1 december bestaat de mogelijkheid voor een proefrit bij de Subaru-dealer.