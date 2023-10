Subaru introduceert Crosstrek

De Crosstrek blijft de combinatie van de permanente symmetrische All-Wheel Drive met de e-Boxer hybride-aandrijflijn gebruiken. Deze aandrijflijn bestaat uit een direct ingespoten, 2,0-liter, viercilinder boxermotor, gekoppeld aan een elektromotor binnen de aangepaste Lineartronic-transmissie. Mede door de hybride aandrijflijn van de e-Boxer is er een lager zwaartepunt gerealiseerd en een betere voor/achter gewichtsverdeling. Bovendien belooft de geoptimaliseerde koppelverdeling tussen voor- en achterwielen de permanente vierwielaandrijving betere prestaties, voor comfortabel en responsief rijden, evenals zeer responsieve en stabiele wegligging.

De e-BOXER hybride-aandrijving past de krachtsverdeling aan tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor en past zich zo aan aan de omstandigheden. Er zijn drie modi mogelijk: rijden op brandstof, elektrisch rijden en een hybride vorm waarbij de motoren elkaar ondersteunen.

Het permanente, S-AWD-systeem zorgt voor veiligheid in alle weersomstandigheden. Het Active Torque Vectoring systeem (actieve koppelverdeling) verbetert de wegligging en het bochtengedrag.

Doordat de stuuras is gescheiden van de ondersteuningsas, is de initiële stuurweerstand verminderd. De juiste stuurweerstand, hoge ondersteuningsstijfheid en nauwkeurige controle, zorgen voor een soepelere en meer lineaire overdracht van het koppel. Dit resulteert in een direct en natuurlijk stuurgevoel zonder vertraging in de reactietijd.

De Crosstrek is standaard uitgerust met SI-DRIVE, dat rijprestaties mogelijk maakt die passen bij verschillende omstandigheden. De "I"-modus helpt voor optimale brandstofefficiëntie, terwijl de "S"-modus de respons bij accelereren verbetert.

Het Subaru Global Platform is verbeterd en de dynamische kwaliteit van het chassis en de carrosserie zijn verfijnd. Het rijgedrag is volgens Subaru beter voorspelbaar, door de torsiestijfheid met 10% te verhogen, de stijfheid van de carrosserie en de bevestiging te verhogen en het stuurgevoel te verbeteren. Verschillende versterkingen en hoogwaardig plaatstaal zijn toegevoegd, waardoor de botsveiligheid aan de voor- en zijkant is verbeterd. Bovendien is het raamwerk van de binnenpanelen van de motorkap geoptimaliseerd, wat de bescherming van voetgangers verbetert.

Exterieur

Het exterieur van de Crosstrek e-BOXER straalt kracht uit. Er zijn scherpere en meer dynamische lijnen gebruikt, die de designfilosofie van SUBARU, DYNAMIC X SOLID omarmen. De bekleding op de voorgrille is uitgebreid. De combinatielampen achter, geven het geheel een zelfverzekerder voorkomen. De verhoogde motorkap aan de voorkant en de bolle spatborden benadrukken zijn scherpe uiterlijk.

Er zijn voor de Europese markt 10 kleuren beschikbaar, waaronder vier nieuwe kleuren (Sun Blaze Pearl, Oasis Blue, Offshore Blue Metallic & Sapphire Blue Pearl).

Interieur

Het interieur, leverbaar in twee kleuren bekleding met zilveren stiknaden, benadrukt dat de Crosstrek bedoeld is voor een actieve levensstijl. In aanvulling op de positie voor de bestuurder, is ook de ruimte voor de andere passagiers geoptimaliseerd, dankzij meer ruimte op schouderhoogte, comfortabele ruimte tussen de stoelen en voldoende hoofd- en beenruimte.

De Crosstrek biedt een laadruimte tot 1314 liter. De achterbank maakt het met zijn 6:4-verdeling mogelijk om de laadruimte uit te breiden. Dankzij de relatief lage achterbak voor toegang dankzij de brede laadopening, is het nu eenvoudiger om bagage te laden en lossen.

De achterruitenwisser is met 45 mm verlengd voor een groter wisbereik en om zodoende het zicht naar achteren te verbeteren bij nat weer. Een derde ruitensproeier is toegevoegd aan de voorzijde om het sproeibereik te vergroten voor een beter zicht.

Comfort

De ingenieurs hebben zichzelf uitgedaagd om de Crosstrek de rijkwaliteit, het geluidsniveau en het comfortniveau te geven dat normaal gesproken wordt geassocieerd met duurdere modellen in hogere segmenten. Bij de doorontwikkeling van de Subaru XV, werden al veel verbeteringen doorgevoerd aan het Global Platform, wat ook blijkt uit de testresultaten. Toch werd bij evaluaties vastgesteld dat deze verbeteringen niet genoeg lieten zien van wat de ingenieurs wilden bereiken bij de Crosstrek. Er was een verschil tussen wat de testen uitwezen en wat de testrijders ervaarden.

De ingenieurs hebben naar aanleiding hiervan besloten om de uitdaging vanuit een nieuw perspectief te benaderen. Er werd samengewerkt met medische experts, om te ontdekken welke factoren er invloed hebben op rijcomfort en visuele en psychische vermoeidheid tijdens lange reizen. Verschillende hypothesen werden geformuleerd over hoe rollende bewegingen en resonantie invloed hebben op de ruggenwervel en rugpijn veroorzaken. En of bepaalde vibratiefrequenties, alhoewel niet hoorbaar, delen van het binnenoor beïnvloeden en vermoeidheid en bewegingsziekte veroorzaken.

Deze nieuwe aanpak heeft geleid tot de ontwikkeling van stoelen die hoofdbeweging tegengaan en tot maatregelen die het geluidsniveau in het interieur zouden verlagen, waardoor het niveau werd bereikt dat de ingenieurs voor ogen hadden voor de Crosstrek.

Uitrusting

De Crosstrek wordt geleverd met een SUBARU interface met een 11,6-inch, HD-touchscreen met het nieuwste infotainmentsysteem, evenals een multifunctionele knop, waarmee de bediening wordt verbeterd. Bovendien zijn de bedieningsknoppen zo gemaakt dat bestuurder handelingen kan uitvoeren zonder zijn blik van de weg te halen.

Een pincode voorkomt het gebruik van het infotainmentsysteem, waardoor het lekken van persoonlijke informatie wordt voorkomen bij valet parking. Daarnaast wordt er een melding naar de gebruiker gestuurd wanneer het voertuig zich buiten een vooraf ingesteld gebied verplaatst, als het voertuig is gestolen of zonder toestemming wordt bestuurd.

Er wordt een nieuwe manier gebruikt om de bestemming te programmeren via what3words. Dit systeem laat de gebruiker exacte locaties programmeren, gebaseerd op overeenkomende woorden. De Crosstrek biedt ook verbeterde draadloze verbinding met Apple CarPlay en Android Auto.

X-MODE

De Crosstrek is uitgerust met X-MODE, een systeem dat de controle overneemt van de motor, de aandrijving, het AWD-systeem en de remmen, voor optimale tractie op gladde ondergrond en steile heuvels. X-MODE heeft ook een Hill Descent Control-systeem wat zorgt voor een constante snelheid bij het dalen, zelfs met de voet van het pedaal. De X-MODE werkt op de Crosstrek nu ook bij het achteruitrijden.

De Crosstrek heeft een bodemvrijheid van minimaal 220 mm en de vergrote hellingshoeken van de voor- en achterzijde van de auto, zorgen ervoor dat de onderkant van de auto de grond niet raakt in het terrein. Hierdoor is er in het terrein nog meer mogelijk met de Crosstrek. De auto heeft een trekvermogen van 1.270 kg.

Veiligheid

De Crosstrek is uitgerust met de nieuwste versie van het EyeSight Driver Assist Technology-systeem, Subaru's stereocamera systeem ter voorkoming van aanrijdingen. Het heeft nu een bredere herkenningshoek en het bereik is bijna verdubbeld. Het nieuwe systeem herkent nu ook tweewielers en voetgangers aan beide zijden van de auto. Door het gebruik van een elektrische rembekrachtiger met verbeterde remkracht, is de reactietijd van het Pre-Collision Braking verbeterd en het geluid tijdens gebruik verminderd.

Het nieuwe EyeSight Driver Assist Technology systeem heeft 14 functies waarvan zeven nieuwe (Front Pre-collision Braking, Autonomous Emergency Steering, Lane Centering Function, Emergency Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition, Intelligent Speed Limiter, EyeSight Assist Monitor). Het EyseSight systeem is onderdeel van de standaarduitrusting op de Crosstrek.

De standaarduitrusting omvat verder onder andere: Reverse Automatic Breaking (RAB), Driver Monitoring System (DMS) en Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) Systeem, maar ook enkele Subaru-first veiligheidsfeatures als LED-bochtenverlichting die helpt bij de zichtbaarheid van voetgangers en fietsers in het donker en far-side airbags voor de bestuurdersstoel (totaal 9 airbags).