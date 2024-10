5 NCAP sterren voor Subaru CrossTrek

In het beoordelingsgebied kindveiligheid heeft de Crosstrek de maximale punten behaald in de crashtestprestaties (zowel frontale als laterale impact) op basis van kinderen van 6 en 10 jaar, evenals in de CRS-installatiecontrole.

Goede bescherming werd geboden voor alle kritieke lichaamsdelen tijdens de frontale offsettest en de zwaardere zijdelingse paalimpacttests, waarbij maximale punten werden gescoord in dit deel van de beoordeling. De Crosstrek heeft een goed werkend systeem dat de airbag van de voorpassagier automatisch uitschakelt wanneer een naar achteren gericht kinderzitje wordt gebruikt op die stoel.

De Crosstrek is uitgerust met een indirect 'aanwezigheidsdetectiesysteem voor kinderen' (Rear Seat Reminder), dat een waarschuwing geeft wanneer wordt herkend dat een kind of baby mogelijk in de auto is achtergebleven. Alle soorten kinderzitjes waarvoor de Crosstrek is ontworpen, konden correct worden geïnstalleerd in de auto.

In het beoordelingsgebied kwetsbare weggebruikers behaalde de Crosstrek de maximale punten voor AEB Fietsers en Rijstrookassistentie Motorrijders. Het autonome noodremsysteem (AEB) van de Crosstrek reageert indien nodig op kwetsbare weggebruikers evenals op andere voertuigen. De prestaties van het systeem in het detecteren van en reageren op fietsers waren goed (in alle scenario's van een naderende overstekende fietser of een fietser die achter geparkeerde voertuigen vandaan komt of op de weg rijdt, evenals het afslaan voor een tegemoetkomende fietser).

De prestaties van het AEB-systeem waren ook goed bij het reageren op motorrijders (zowel bij het wisselen van rijstrook voor een tegemoetkomende als inhalende motorrijder). De bescherming van het hoofd van een aangereden voetganger of fietser was overwegend goed, evenals de bescherming van het bekken en het dijbeen.

In het beoordelingsgebied volwassen inzittenden behaalde de Crosstrek de maximale punten in de zijbarrièretest en de zwaardere zijdelingse paalimpact, aangezien de bescherming van alle kritieke lichaamsdelen goed was. De auto behaalde bijna de maximale score bij een achterwaartse botsing. Tests op de voorstoelen en hoofdsteunen toonden goede bescherming tegen whiplash-letsel bij een achteraanrijding. Een geometrische analyse van de achterstoelen wees ook op goede bescherming tegen whiplash.

De tests toonden aan dat, hoewel het passagierscompartiment stabiel bleef bij de frontale offsettest, de dummy-waarden goede of adequate bescherming aangaven voor de knieën en dijbenen van zowel de bestuurder als passagier, waarbij een vergelijkbaar beschermingsniveau werd aangetoond voor inzittenden van verschillende maten en voor personen in verschillende posities. De bescherming was goed voor alle kritieke lichaamsdelen van de passagier.

De mate waarin het lichaam naar de andere kant van het voertuig wordt geworpen bij een zijbotsing werd als marginaal beoordeeld, aangezien de Crosstrek een tegenmaatregel heeft (namelijk een airbag aan de zijkant) om verwondingen tussen inzittenden onderling te verminderen bij dergelijke botsingen. De airbag presteerde goed in de tests van Euro NCAP, waarbij de dummy-waarden goede bescherming aantoonden voor zowel de bestuurder als de passagier.

De Crosstrek heeft een eCall-systeem dat de hulpdiensten waarschuwt in geval van een ongeluk, en een systeem om secundaire botsingen te voorkomen nadat de auto bij een aanrijding betrokken is geweest. De Crosstrek toonde aan dat de deuren en ramen geopend zouden kunnen worden om inzittenden de mogelijkheid te bieden te ontsnappen in geval van onderdompeling van het voertuig.

In het beoordelingsgebied veiligheidsassistentie behaalde de Crosstrek de maximale punten in de categorie Rijstrookassistentie volgens de laatste toepasselijke test. Het rijstrookassistentiesysteem (Lane Keep Assist) corrigeert subtiel de richting van het voertuig als het buiten de rijstrook dreigt te raken en grijpt ook in bij meer kritieke situaties (noodrijstrookassistentie). Het is uitgerust met een gordelherinneringssysteem dat standaard is geïnstalleerd op de voor- en achterstoelen en de maximale score behaalde in deze categorie, evenals een bestuurdersmonitoringsysteem (Driver Monitoring System, dat afleiding en vermoeidheid van de bestuurder detecteert).

Het snelheidsassistentiesysteem detecteert de lokale snelheidslimiet via de verkeersbordherkenner en de bestuurder kan ervoor kiezen om de snelheidsbegrenzer handmatig in te stellen (via de handmatige snelheidsbegrenzer) of het systeem dit automatisch te laten doen (via de intelligente snelheidsbegrenzer).