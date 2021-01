Smart ForTwo

Smart EQ ForTwo als Edition BlueDawn

28 januari 2021 | Smart presenteert de EQ ForTwo Edition BlueDawn. Kenmerkende eigenschappen van deze opvallende special Edition met elektrische aandrijflijn zijn de bodypanels en tridion veiligheidskooi in mat velvet blue. Daarnaast zorgen velgen en exterieurelementen van BRABUS in mat velvet blue of glanzend zwart voor een dynamische uitstraling. De Edition BlueDawn is uitsluitend beschikbaar voor de Smart EQ ForTwo coupé COMFORT+ en is sinds december 2020 te bestellen. De meerprijs voor het BRABUS Edition BlueDawn pakket bedraagt 3.000 euro inclusief BTW. De special Edition wordt in het tweede kwartaal van 2021 leverbaar.

