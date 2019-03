Smart toont ForEase+

1 maart 2019 | Smart toont een nieuwe versie van de ForEase tijdens de Autosalon van Genève 2019 (7-17 maart). Deze oogt net zo minimalistisch en dynamisch als zijn voorganger en hij maakt het rijden onder alle weersomstandigheden in stedelijke gebieden nóg leuker.

De eerste Smart ForEase beleefde zijn werelddebuut beleefde tijdens de Autosalon van Parijs in 2018. De Smart ForEase+ ontwikkelt dit minimalistische idee op logische wijze door. Zijn platte, ver naar achter doorlopende stoffen dak maakt van de showcar een kosmopoliet met klassieke Speedster-kenmerken. Het dak is strakgespannen en strekt zich uit over de beide kenmerkende koepels op de achterzijde. Het dak is licht, maar maakt de auto ook het hele jaar door bruikbaar en het is uiterst robuust. Het dak is afneembaar en kan met zogenaamde cut-outs, die met hun opschrift '+ push' op subtiele wijze naar de typeaanduiding verwijzen. Het ontbreken van zijruiten en de open achterkant in combinatie met de kortere voorruit zorgen voor een unieke rijervaring.

Zelfs bij stilstand toont de showcar zijn behendigheid met de lange 'ducktail' (het spoilerelement dat doet denken aan de staart van een eend), de expressieve schouderlijn en de lage greenhouse. De zonneklep boven de korte voorruit zorgt er bovendien voor dat de flanken lager lijken te liggen. Dit kenmerkt niet alleen het design, het vormt ook een eerbetoon aan eerdere showcars zoals de Smart ForStars (2012) en de Smart FourJoy (2013).

Ook bevinden de koplampen zich, in tegenstelling tot bij de eerdergenoemde inspiratiebronnen, niet meer achter glas. De koplampen van de Smart ForEase+ beschikken over drie actieve led-lichtelementen die het model een opvallende lichtsignatuur bezorgen. Het multidimensionale ontwerp van het koplamppaneel benadrukt de sculpturale impact van de lampen.

Een ander optisch en technisch kenmerk van de showcar zijn de achterlichten. In de van het seriemodel bekende ruitvormige basisgeometrie vermenigvuldigen meerdere led-lichtelementen de contouren. Onder de glasafdekking creëert dit een bijzondere dieptewerking. Het heeft het effect van een lichtbeeld dat voortdurend in beweging is, afhankelijk van het perspectief en de positie van de kijker.

Het design van de Smart ForEase+ is minder speels maar meer minimalistisch en duidelijk. De technische uitstraling van de carrosserie in matte kleur 'soft coal' en het contrasterende dak in de kleur 'rough amber', wordt in het interieur voortgezet. Minder kleur, maar evengoed een kleurrijk karakter, dat is het totaalconcept van de Smart ForEase+. Een voorbeeld van zo'n accent is het dashboard dat is bekleed met nappaleder in de kleur 'rough amber'. De randen van de luidsprekers tussen de voorstoelen in dezelfde kleur en verlichte gordelsloten zorgen voor nog meer contrasten en visuele statements.

De selectie van de overige interieurmaterialen zorgt voor een bijzonder geraffineerde uitstraling bij het demomodel. De stoelen zijn bekleed met een combinatie van zwart nappaleder, microvezel en een hoogwaardige stof voor het zitgedeelte. Het stuurwiel, de dorpels en de bovenkant van de portieren zijn bekleed met antracietkleurig microvezel, de portieren met nappaleder. De hoogglanzend zwarte accenten van de portiergrepen en het infotainmentdisplay zijn andere kenmerken.

De Smart ForEase+ is gebaseerd op het seriemodel Smart EQ ForTwo Cabrio. Tegen 2020 zullen de modellen van het merk Smart alleen nog maar elektrisch worden aangedreven. Dit betekent dat Smart het eerste automerk ter wereld zal zijn dat volledig zal overstappen van verbrandingsmotoren naar elektromotoren. Smart zal zijn aanbod van verbrandingsmotoren geleidelijk aan verminderen en volledig overschakelen naar de lokaal emissievrije, accu-elektrische aandrijvingen van de Smart ForTwo, Smart ForTwo Cabrio en Smart ForFour. De Smart ForEase+ onderstreept deze stap en laat zien dat de toekomst van Smart allesbehalve saai is. Sinds 1 januari 2019 is Smart in Nederland al een 100% elektrisch automerk.