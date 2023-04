Smart onthult #3

Het ontwerp van de Smart #3 wordt bepaald door vloeiende lijnen en krachtige rondingen, gericht op het verbeteren van de stroomlijn. De carrosserie is voorzien van een aantal opvallende details. Aan de voorzijde schitteren de afgeslankte LED-koplampen gecombineerd met een kenmerkende 'haaienneus' en een brede A-vormige grille. Aan de zijkanten komen het opvallende tweekleurige dak en de vloeiende, doorlopende designlijn die de A- en C-stijl verbindt samen, waardoor een fastback-silhouet ontstaat.

Het interieur neemt deze energie over met cirkelvormige vormen die doen denken aan turbine-inlaten, die integreren in een rustige architectuur. Het strak ontworpen dashboard loopt over in een hoge middenconsole met daarin een verhoogd centraal scherm van 12,8 inch. De combinatie van natuurlijk licht van het glazen dak en kunstmatige verlichting van de veelkleurige sfeerverlichting versterkt de sfeer in het interieur.

De Smart #3 zal verkrijgbaar zijn in nieuwe kleuren, waaronder een levendig Photon Orange Metallic en een futuristisch Electric Blue Matte exterieur, en een nieuwe Vibrant Brown interieurvariant. De Smart #3 zal in september 2023 op de IAA aan het Europese publiek worden gepresenteerd, voordat hij begin volgend jaar op de Europese markt wordt gelanceerd.