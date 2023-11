Smart #3

Smart #3 eind 2023 leverbaar in Nederland

28 november 2023 - SSmart lanceert eind dit jaar de nieuwe Smart #3, een SUV coupé die vanaf de lancering direct verkrijgbaar is in vijf varianten. De #3 is het tweede, volledig elektrische model dat het vernieuwde merk lanceert en heeft een sportief en elegant design. De nieuweling is net als de Smart #1 ontworpen door het designteam van Mercedes-Benz en werd op 18 april 2023 onthuld op Auto Shanghai.