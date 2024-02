5 Green NCAP sterren voor Smart #3

In de Green NCAP energie-efficiëntietests kwam naar voren dat de Smart #3 Pro+ goed tegen temperatuurveranderingen kan en betrouwbaar presteert in koude testomgevingen. Door gebruik te maken van een actieve grillesluiter, aerodynamisch ontworpen buitenspiegels, wielnaven met lage weerstand en verborgen deurgrepen, is de luchtweerstandscoëfficiënt van de #3 verlaagd tot 0,27 cw.

Dirk Adelmann, CEO van Smart Europe: "We zijn erg trots op de vijfsterrenbeoordeling van de Green NCAP. Deze waardering benadrukt dat onze nieuwe Smart #3 een keuze is voor individuen en gezinnen die op zoek zijn naar comfort en veiligheid, en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk willen minimaliseren".

Sinds de lancering in 2023 heeft de Smart #3 al een Euro NCAP-veiligheidsbeoordeling van vijf sterren behaald, met de hoogste score voor Safety Assist van alle in 2023 geteste modellen. De #3 is beschikbaar in verschillende Europese landen, zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Andere Europese landen volgen in 2024.