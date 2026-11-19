In de categorie 'Botsbescherming' behaalde de nieuwe grote SUV van Škoda de hoogste score ooit bij Euro NCAP: 94 procent. Ook werd de Peaq het eerste model dat de volledige score kreeg voor de bescherming van inzittenden bij alle hieronder genoemde testscenario's:

Skoda Peaq | 5 EuroNCAP sterren voor Skoda Peaq

Offset frontale botsing: bescherming van de bestuurder, voorpassagier en kinderen van zes en tien jaar

Frontale botsing over de volledige breedte: bescherming van de bestuurder en passagiers voor- en achterin

Botsing van opzij tegen een bewegende barrière: bescherming van de bestuurder en kinderen van zes en tien jaar

Botsing van opzij tegen een paal: bescherming van de bestuurder

Botsing van achteren: bescherming van de bestuurder en passagiers voor- en achterin

Voor de bescherming van kwetsbare medeweggebruikers scoorde de Peaq hoog bij zowel de botstests voor hoofd, bekken en been. Zowel de vijf- als zevenzitsvariant slaagde ook voor de controle op de installatie van kinderzitjes. De Škoda Peak is geschikt voor i-Size- en ISOFIX-kinderzitjes, en tevens kinderzitjes die met de veiligheidsgordel worden vastgezet, zowel in voorwaarts als achterwaarts gerichte opstelling op de voor- en achterbank.

In de categorie 'Veiligheid na een botsing' scoorde de Peaq 92 procent. Hij kreeg het maximale aantal punten voor het verstrekken van reddingsformulieren van vier pagina's in 23 officiële EU-talen en een reddingsgids van honderd pagina's, beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans en Frans.

De airbag-regelunit van de Peaq bevat een gegevensrecorder en de auto heeft een geavanceerd eCall-systeem. Wanneer de veiligheidssystemen worden geactiveerd, stuurt eCall automatisch onder andere de locatie van de auto, de snelheid bij de aanrijding, het soort aanrijding en het aantal inzittenden met een gordel om naar de hulpdiensten. Een remsysteem voor opeenvolgende botsingen helpt de ernst van secundaire aanrijdingen te verminderen.

De Peaq voldeed ook meer dan 20 minuten aan de eisen voor warmteverspreiding en slaagde voor de nieuwe eisen voor onderdompeling in water. Beide zijruiten voorin bleven ruim twee minuten werken nadat de auto in het water terechtkwam.

In de categorie 'Botsvermijding' scoorde de Škoda Peaq 78 procent. De assistentiesystemen werden getest in zo'n 1.000 scenario's met auto's, gemotoriseerde tweewielers, fietsers en voetgangers, met onder meer frontale botsingen, het verlaten van de rijstrook en aanrijdingen bij lage snelheid.

In de categorie 'Veilig rijden' scoorde de Peaq 65 procent. Hij is het eerste Škoda-model dat is uitgerust met een systeem dat de lichaamsgrootte van de bestuurder en voorpassagier detecteert. Daardoor kunnen het ontplooien van de frontairbags en de kracht van de spankrachtbegrenzer van de veiligheidsgordels worden afgestemd op de lichaamsgrootte van elke inzittende.

Een in de achteruitkijkspiegel geïntegreerde camera waarschuwt de bestuurder als de veiligheidsgordel niet goed is omgedaan, bijvoorbeeld als alleen de gesp vastzit, de gordel achter de rug zit of alleen de heupgordel wordt gebruikt. De camera ondersteunt ook geavanceerde aandacht- en vermoeidheidswaarschuwingen, waarbij korte of langdurige afleiding, mobielgebruik, verminderde rijvaardigheid, slaap en een niet-reagerende bestuurder worden gedetecteerd.

Euro NCAP beoordeelt tegenwoordig ook de bediening van rij-, comfort- en infotainmentfuncties. De Peaq scoorde op dit gebied maximaal. Dankzij de haptische knoppen en spraakbesturing hoef je het touchscreen namelijk minder vaak te gebruiken.

Voor 'Voertuigassistentie' test Euro NCAP hoe goed auto's aanvullende verkeersborden herkennen op een route van meer dan 2.000 km door vier EU-landen. Er wordt gekeken naar voorwaardelijke borden (regen, sneeuw, tijd, afstand en voertuigcategorieën), impliciete borden (snelwegen, stadsingangen en restgebieden), dynamische borden (rijstrookgerelateerd en niet-rijstrookgerelateerd) en de nauwkeurigheid van de snelheidsmeter. De Traffication-app van Škoda maakt gebruik van cloud-gebaseerde communicatie om bestuurders te waarschuwen voor lokale gevaren.

Euro NCAP is een samenwerkingsverband van ministeries van Verkeer, automobielorganisaties, verzekeringsverenigingen en onderzoeksinstituten uit verschillende Europese landen. De organisatie is in 1997 opgericht, heeft haar zetel in Leuven (België) en voert onafhankelijke veiligheidstests uit op nieuwe auto's.