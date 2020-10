Autotest | Dit is de vierde generatie van de Skoda Octavia. De Octavia dankt dat lange bestaan aan een eenvoudig concept: de Octavia is altijd slimmer dan de concurrentie. Dat kan zijn met de ruimte, de prijs of de ergonomie. Hoe slim is de nieuwe Octavia?

Om ruimer, voordeliger of doordachter te zijn dan de concurrentie moest Skoda in het verleden keuzes maken. De ruimte ging ten koste van de vormgeving en de prijs ten koste van de uitrusting. Het uiterlijk of de uitrusting waren nooit slecht, maar het was duidelijk dat de meeste aandacht uitging naar andere zaken.

Alhoewel ruimte en functionaliteit nog steeds de boventoon voeren, heeft Skoda dat met de nieuwe Octavia veel handzamer weten vorm te geven. De nieuwe Octavia is 19 mm langer dan de vorige generatie (22 mm voor de Combi) en dat wordt vertaald in (nog) meer ruimte achterin en nog meer bagageruimte. Tegelijkertijd is het verschil tussen de Octavia en concurrerende modellen van de laatste generatie kleiner dan voorheen en daarmee is een groot pluspunt verloren gegaan. Niet onbelangrijk: met het nieuwe uiterlijk is de stroomlijn verbeterd (0.24 CD) voor een lager verbruik en minder rijgeluiden.

De Octavia houdt het midden tussen een sedan en een hatchback. Daarmee spreekt Skoda niet alleen twee soorten klanten aan, maar biedt het vooral het beste ruimte-aanbod van beide. De bagageruimte is namelijk niet alleen heel groot, omdat de achterklep inclusief achterruit opent is de toegang extreem ruim. Het lijkt misschien overbodige luxe, maar gezien het gewicht van de enorme achterklep is het heel prettig dat deze elektrisch bedienbaar is.

Ergonomie

Binnenin is het het nieuwe dashboard waarmee de Octavia vernieuwt. Centraal op het dashboard staat een "los" beeldscherm waarmee de meeste functies worden bediend. De Octavia is tevens de eerste Skoda die leverbaar is met een head-up display. Dit projecteert informatie die belangrijk is voor de bestuurder in zijn/haar blikveld. Op die manier kunnen de ogen gericht blijven op het verkeer en dat is comfortabeler en veiliger.

Ook veilig: niet minder dan 14 functies kunnen voortaan worden bediend middels de knoppen op het (tweespaaks) stuurwiel. Het totale aantal knoppen op het dashboard kon daardoor sterk worden verminderd, met als resultaat een overzichtelijke en moderne cabine. Een onzichtbare vorm van comfort wordt gevormd door de zijruiten met akoestische folie, waardoor de nieuwe Octavia stiller is dan de voorgaande generaties (maar niet significant stiller dan andere auto's in dit segment).

„De vierde generatie van de Skoda Octavia houdt vast aan de succesformule van weleer: heel veel ruimte en functionaliteit tegen een concurrerende prijs“

Om de Octavia ook gevoelsmatig naar een hoger plan te tillen is gebruik gemaakt van hoogwaardiger materialen dan voorheen. Een mooi voorbeeld zijn de zachte panelen op het dashboard, afgewisseld met koele metalen accenten.

Als het om de uitrusting gaat is er goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat de uitrusting ten opzichte van de prijs niet meer dan voldoende is. Zelfs de hier gereden "Business Edition Plus" valt niet op door de bijzonder rijke uitrusting ten opzichte van de prijs. Zo ontbreken dodehoek-detectie, een achteruitrijcamera en een hoogwaardig audiosysteem op de testauto.

Het goede nieuws is, dat alles wat Skoda en moederbedrijf Volkswagen hebben te bieden op het gebied van luxe en veiligheid beschikbaar is op de Octavia. Denk aan drie-zone klimaatcontrole, LED verlichting, Canton high-end audio en semi-zelfrijdende functies. Opmerkelijke zaken zijn "turn assist" waarbij de bestuurder tijdens het afslaan wordt gewaarschuwd voor rechtdoorgaand verkeer en "Exit warning" dat waarschuwt bij het uitstappen voor eventuele fietsers of voetgangers die geraakt zouden kunnen worden bij het openen van de portieren. Dankzij een ingebouwde SIM-kaart is de Octavia altijd online. Middels een app kan de eigenaar de auto altijd terugvinden en kan op afstand de technische staat van de auto worden uitgelezen. Met de internet-verbinding kan de Octavia zelf contact opnemen met de garage om onderhoud te plannen.

Kenmerkend voor iedere Skoda zijn de zogenaamde "Simply Clever"-voorzieningen. Dit zijn zaken die de auto nauwelijks duurder maken, maar wel handiger in het gebruik. Voorbeelden zijn de scharnierde trekhaak, een paraplu in de voorportieren, vakken voor mobiele telefoons aan de achterzijde van de voorstoelen, een prullenbak in de deurvakken en een omkeerbare mat in de bagageruimte (één kant stof, één kant afwasbaar kunststof). Nieuw voor de Octavia is het "slaap pakket" bestaande uit twee extra grote hoofdsteunen en geheel verduisterende rolgordijnen achterin.

Motoren

Tegenover de innovatieve uitrusting en ergonomie staat behoudende aandrijvingstechniek. De testauto is voorzien van een doorontwikkelde versie van de 1.5 TSI benzinemotor die ook Volkswagen, Seat en Audi al vele jaren voeren. Na een koude start loopt deze krachtbron onrustig en is de souplesse matig. Eenmaal warmgereden kenmerkt de 1.5 TSI zich door een terughoudend en "vlak" karakter. In veruit de meeste situaties bepaalt de auto het tempo. Alleen wanneer de 150 pk / 250 Nm nadrukkelijk wordt geprovoceerd laat de Octavia de spierballen zien, maar dit gaat niet van harte.

Alles draait namelijk om comfort en een laag verbruik en daarmee overtuigt de Octavia 1.5 TSI met handgeschakelde versnellingsbak juist wél. De testauto is voornamelijk gebruikt voor lange afstanden en dat resulteerde in een testverbruik van 1 op 20,4. Een prettige bijkomstigheid: dankzij het spaarzame karakter en een grote brandstoftank kan een kleine 1.000 km (!) worden afgelegd tussen tankbeurten.

Weggedrag

Het is geen geheim: de Volkswagen Golf, Seat Leon en Audi A3 staan allemaal op hetzelfde platform. De technische basis wordt gedeeld om kosten te besparen. Vervolgens geven de fabrikanten met de aankleding en fijnregeling een individueel karakter aan hun auto's. De Skoda Octavia heeft van dit kwartet het minst uitgesproken karakter. Alleen de besturing is opmerkelijk direct en dat past niet bij het verder zo terughoudende weggedrag.

De keuze van Skoda hoeft zeker geen nadeel te zijn. Juist door te kiezen voor een neutraal karakter spreekt de Octavia een zo groot mogelijke doelgroep aan. Bovendien is dit precies wat de Octavia al vier generaties lang succesvol maakt: de keuze voor doelmatigheid en functionaliteit.

Conclusie

De vierde generatie van de Skoda Octavia houdt vast aan de succesformule van weleer: heel veel ruimte en functionaliteit tegen een concurrerende prijs. Echter, het verschil met de concurrentie is beduidend kleiner dan voorheen.

Daar staat tegenover dat minder duidelijk is hoe of waarop Skoda heeft bezuinigd. De uitrusting is modern, inclusief semi-zelfrijdende functies en een internet-verbinding. De Octavia is weliswaar alleen leverbaar met traditionele verbrandingsmotoren, maar dit zijn wel de modernste motoren die moederbedrijf Volkswagen in huis heeft. Tenslotte is de kenmerkende ruimte stijlvoller verpakt dan ooit tevoren.

plus Ruim en praktisch

Rijke, moderne uitrusting

Relatief zuinige 1.5 TSI motor min Onhandig kleine buitenspiegels

Niet leverbaar als elektrische auto

Minder groot verschil met de concurrentie dan voorheen

