Skoda toont interieur nieuwe Kodiaq

Skoda heeft het interieur van beide nieuwe modellen vanaf de basis opnieuw ontworpen, inclusief verbeteringen aan het stuur, het instrumentenpaneel, het dashboard en de decoratieve afwerkingsdetails. Andere primeurs zijn onder meer een head-up display als aanvulling op de 10,25 inch Virtual Cockpit, en een vrijstaand centraal infotainmentdisplay dat met 12,9 inch groter is dan ooit.

Skoda Smart Dials

Met de introductie van Skoda Smart Dials tilt de Tsjechische autofabrikant de beproefde combinatie van haptische en digitale bedieningselementen in zijn auto's naar een hoger niveau. Deze geheel nieuwe systematiek bestaat uit drie draai-drukknoppen onder het infotainmentscherm, elk met een digitaal display. Ze bieden afhankelijk van het uitrustingsniveau snelle toegang tot voertuigfuncties.

De twee buitenste Smart Dials voor de bestuurder en voorpassagier regelen de interieurtemperatuur, stoelverwarming en stoelventilatie en geven de functie die op dat moment actief is weer. De middelste Smart Dial bestuurt tot vier verschillende functies, zoals het infotainmentvolume, de ventilatorstand, de uitstroom van de lucht, slimme airconditioning, rijmodi en kaartzoom.

Simply Clever-functies

Het verhoogde comfortniveau komt ook tot uiting in de uitbreiding van de opties, waaronder de Phone Box met snelle draadloze oplaadmogelijkheden tot 15 W voor smartphones; in de Kodiaq tot twee telefoons. Bovendien profiteren inzittenden van maximaal vier USB-C-poorten met een uitgangsvermogen van 45 W, naast een handige 15 W USB-C-poort op de achteruitkijkspiegel.

De nieuwe Kodiaq is verkrijgbaar met ergonomische stoelen inclusief massagefunctie. Voor de passagiers is er een nieuw opbergvak in de middentunnel. In de Superb worden een nieuw ontworpen stuur, instrumentenpaneel en decoratieve afwerkingsdetails aangevuld door verbeterde optionele massagestoelen. Deze omvatten nu tien massagekussens en een uitgebreide keuze aan programma's, met een lendensteun die in vier richtingen is te verstellen.

Duurzame materialen

Verder gebruikt Skoda verantwoorde materialen in de bekleding van het interieur. Uiteraard komen bij de nieuwe modellen twee Simply Clever-kenmerken terug: de paraplu in het bestuurdersportier en de ijskrabber. In navolging van andere Skoda-modellen zijn de traditionele uitrustingslijnen vervangen door het Design Selections-concept: in de Kodiaq kunnen klanten kiezen voor Loft, Lounge of ecoSuite in zwart of cognac, met textiel vervaardigd uit 100% gerecycled polyester.

Skoda hanteert bij het leer in de ecoSuite Design Selection een relatief milieuvriendelijk looiproces waarbij gebruik wordt gemaakt van residuen van koffiebonen die bij de verwerking zijn overgebleven. Met keuzes voor het Selection uitrustingsniveau, waaronder Loft en Lounge, evenals de Design Selection Suite in zwart en cognac. Het Laurin & Klement topmodel is uit te breiden met de Design Selection L&K Suite in zwart en cognac, met leer dat duurzaam is gelooid met gebruikmaking van afvalwater van de olijvenverwerking.