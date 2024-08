Skoda Superb als Sportline Business

Het sportieve uiterlijk van de Škoda Superb Sportline Business wordt benadrukt door de kenmerkende hoogglans zwarte afwerking van de grille, raamlijsten, buitenspiegels, bumpers en Škoda-belettering op de achterklep. De dakrails van de Combi zijn eveneens in dezelfde zwarte kleur uitgevoerd, terwijl de hatchback is voorzien van een zwarte achterspoiler. De Superb Sportline Business staat standaard op antracietkleurige 18 inch gepolijste Vela aero-velgen met matzwarte Aero-afwerking. Zilverkleurige 19 inch Aniara aero-velgen met matzwarte Aero-details of zwarte 19 inch Torcular-exemplaren zijn als optie verkrijgbaar. De voorspatborden van deze sportieve uitvoeringen dragen Sportline-badges. De Sunset getinte achter- en zijruiten benadrukken de sportieve look van de Superb en zorgen er ook voor dat het interieur in de zomer koel blijft. Andere standaardvoorzieningen zijn het met 15 mm verlaagde sportonderstel en de progressieve besturing. Het Dynamic Chassis Control Pakket Sport is tegen meerprijs verkrijgbaar.

Standaarduitrusting

De Škoda Superb Sportline Business valt niet alleen op door zijn sportieve uitstraling, maar ook met zijn standaarduitrusting. Die bestaat onder meer uit LED Matrix-koplampen, LED-achterlichten met geanimeerde richtingaanwijzers, een Coming/Leaving Home-functie en een elektrische achterklep met Virtual Pedal. Ook standaard is KESSY Advanced, dat een nieuwe automatische vergrendelings- en ontgrendelingsfunctie omvat en verlichting toevoegt aan de deurgrepen. Het gelaagde glas van de akoestische zijruiten zorgt voor een lager geluidsniveau in het interieur.

Twee Design Selections

De Superb Sportline Business biedt voor het interieur keuze uit twee Design Selections. Beide beschikken over verwarmde sportstoelen voorin met geïntegreerde hoofdsteunen en handmatig te verlengen zitkussens. Het standaard Suedia Sport-interieur wordt geleverd met volledig elektrisch verstelbare ergonomische voorstoelen en een massagefunctie met tien pneumatisch aangestuurde luchtkussens. De optionele Suite Sport Design Selection voorziet in ergonomische sportstoelen, gecertificeerd door AGR (Aktion Gesunder Rücken) inclusief Smart Comfort Entry, ventilatie en massagefunctie. De hemelbekleding is in beide gevallen zwart, terwijl de sierstrips op het dashboard en in de deurpanelen een afwerking met carbon-effect hebben. Roestvrijstalen pedalen zorgen voor een extra sportieve een dynamisch element. Ook heeft de Superb Sportline Business een multifunctioneel sportstuurwiel met drie spaken, zwarte stiksels en een Sportline-badge. De 10 inch Virtual Cockpit van deze Superb heeft Sportline-specifieke graphics, terwijl beide Design Selections een uitgebreid instelbare sfeerverlichting bieden.

De Superb Sportline Business Hatchback en Combi zijn vanaf medio november te bestellen en arriveren medio maart 2025 jaar in Nederland. Prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.