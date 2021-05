Skoda onthult 4e generatie Fabia

4 mei 2021 | Skoda onthult de vierde generatie van de Fabia. Vergeleken met zijn voorganger is de Fabia fors gegroeid. Voor het eerst is hij langer dan 4 meter (4,11 m). Samen met de toegenomen breedte en de wielbasis van 2,56 m leidt dat tot een zeer ruim interieur. Vooral achterin is deFabia ruimer dan ooit. De vorige Fabia had al de grootste bagageruimte in zijn klasse. Zelfs die is verder gegroeid. Nu bedraagt de inhoud 380 l (+50 l) en met neergeklapte achterbank 1.190 liter.

De scherp gesneden LED-koplampen, die doorlopen tot aan de typische Skoda-grille zijn letterlijk beeldbepalend. De strakke lijnen zijn ook functioneel: de nieuwe Fabia dankt zijn goede stroomlijn aan een Cw-waarde van 0,28. Actieve aerodynamica draagt hieraan bij. Zo kan de luchtopening onderin de bumper automatisch worden afgesloten op momenten dat er minder koeling nog is. Alleen dit al kan het verbruik met 0,2 l/100 km verminderen. De aerodynamische verfijning zit hem ook in details zoals de compacte buitenspiegelbehuizingen en afwerkingselementen voor de lichtmetalen velgen. Daarover gesproken: de nieuwe Fabia isleverbaar met wielen met een diameter van 14 tot 18 inch.

In het compleet nieuwe interieur is het 'zwevende' centrale touchdisplay dé blikvanger. Via dit grote scherm (maximaal 9,2 inch) zijn infotainmentfuncties eenvoudig te bedienen. De Fabia is voor het eerst ook leverbaar met de Virtual Cockpit. Dit 10,25-inch digitale instrumentenpaneel heeft vijf weergavemogelijkheden. Bij 'Sport' bijvoorbeeld, staat de toerenteller centraal. De Virtual Cockpit kan ook info over artiesten en logo's van radiostations weergeven. En als een contactpersoon belt, wordt de foto van de beller zichtbaar op het display. Daarbij valt het nieuwe design van het optioneel multifunctionele stuurwiel op. De Fabia is er nu ook met de Climatronic airconditioning met twee klimaatzones, inclusief uitstroomopeningen achterin. Ook LED-ambienteverlichting, een verwarmd stuur en voorruitverwarming zijn nu beschikbaar.

Ook de nieuwe Fabia is, zoals men van Skoda mag verwachten, voorzien van diverse Simply Clever-oplossingen. Zo is de rugleuning van de passagiersstoel neerklapbaar en de zonwering van het panoramadak uitneembaar. Onder de afdekking van de bagageruimte is een flexibel en afneembaar opbergcompartiment opgenomen, handig voor bijvoorbeeld jassen. De passagiers achterin kunnen smartphones opbergen in vakjes, die in de rugleuning van de voorstoelen zijn geïntegreerd. De leesverlichting achterin is ook door de bestuurder in te schakelen en de uitneembare bekerhouder is een Fabia-first.

De nieuwe Fabia is altijd online dankzij de ingebouwde eSIM. Zo is er toegang tot bijvoorbeeld internetradio en Skoda Connect online diensten. Voor de nieuwe Fabia is er keuze uit diverse infotainmentsystemen.Bij 'Swing' zijn een 6,5 inch 'zwevend' touchscreen, digitale radio en vier speakers inbegrepen. 'Bolero' gaat een stap verder met een 8 inch touchscreen, Bluetooth voor handsfree bellen en surround sound speakers. Via Wireless Smartlink zijn smartphones draadloos te koppelen en kan er gebruik worden gemaakt van Apple CarPlay of Android Auto. Met de optionele Phone Box zijn smartphones draadloos te laden.

Het top-infotainmentsysteem Amundsen met navigatie (inclusief ondersteuning van online data) en een wifi-hotspot is te bedienen via een 9,2 inch touchscreen, en met gebaren. De stemassistent 'Laura', die 15 talen verstaat, is optioneel. Uiteraard maakt 'Amundsen' het mogelijk om muziek te streamen. Navigatiekaarten zijn op te slaan op een harddisk, het updaten gebeurt online. Standaard beschikt de nieuwe Fabia over 2 USB-C aansluitingen aan boord. Optioneel is dit uit te breiden tot 5 aansluitingen, waarbij in dat geval één ervan Simply Clever geïntegreerd is in de achteruitkijkspiegel. Zo wordt het aansluiten/opladen van een dashcam extra makkelijk.

Met Skoda Connect zijn de nieuwste infotainment-apps te downloaden. Met de apps heeft de bestuurder van de Fabia toegang tot bijvoorbeeld actuele weer- en nieuwsberichten en de persoonlijke Google-kalender. Ook zijn er apps die waarschuwen voor eventueel gevaar op de route. Standaard beschikt de auto over eCall. Dit systeem verzorgt automatisch een noodoproep bij een ongeval. Ook proactieve service (oproep bij pech) is inbegrepen. Veel functies zijn op afstand te bedienen via de MySkoda-App en het Skoda Connect-webportal.

De voordelen van het MQB-A0-platform, waarop de Fabia is gebaseerd, betalen zich ook uit op het gebied van veiligheid. Het platform staat voor een robuuste structuur én de mogelijkheid tot integratie van hoogwaardige assistentiesystemen. Zo is de Fabia voor het eerst leverbaar met Travel Assist. In dit systeem werken de Adaptive Cruise Control (ACC) en Lane Assist samen om de Fabia bij snelheden tot 210 km/u automatisch afstand te laten houden totvoorliggers én de auto daarbij binnen de wegmarkeringen te houden. Het systeem checkt altijd of de bestuurder de handen aan het stuur heeft. Side Assist, dat de dode hoek 'opheft' is verbeterd. Het waarschuwt nu al voor auto's op 70 meter afstand, die zich bij een inhaalactie of rijbaanwisseling in de dode hoek bevinden. Met Park Assist maakt de Fabia parkeren makkelijker. Bij het inparkeren voert dit systeem de juiste stuurbewegingen uit om de auto in vrije plaatsen parallel aan of haaks op de rijbaan te manoeuvreren. Manoeuvre Assist detecteert bij inparkeren eventuele obstakels en kan op basis daarvan automatisch een remactie uitvoeren. Ook nieuw voor de Fabia: verkeersbordherkenning en Front Assist met vooruitziende voetgangers- en fietsersbescherming.

Voor de Fabia zijn twee benzinemotoren van de EVO-generatie leverbaar en voldoen beide aan de Euro 6d-emissienorm. De direct ingespoten 1.0 TSI-motoren (standaard met partikelfilter) hebben een vermogen van respectievelijk 70 kW / 95 pk of 81 kW / 110 pk. Een speciale coating draagt in deze modellen bij aan het verminderen van de interne weerstand. Dit verlaagt het verbruik en daarmee de emissies. De Fabia 1.0 TSI met 70 kW/95 pk beschikt standaard over een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De krachtigere 81 kW/110 pk motorvariant wordt geleverd met een handgeschakelde zesbak (zeventraps automatische DSG-transmissie optioneel).

De prijzen, beschikbaarheid en specificaties van de nieuwe Fabia worden in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie in november 2021 vrijgegeven.

Skoda toont interieur Fabia 2021

29 april 2021

Skoda toont schets nieuwe Fabia

22 april 2021

ENYAQ iV nu bij de Skoda-dealer

19 april 2021

5 EuroNCAP sterren voor Skoda Enyaq iV

14 april 2021