Skoda kondigt nieuwe Kodiaq aan

Ten opzichte van zijn voorganger (bijna 800.000 verkochte exemplaren wereldwijd) is de Škoda Kodiaq ruim zes centimeter langer (nu: 4,76 meter). Hij is 1,86 meter breed, 1,66 meter hoog en heeft hij een riante wielbasis van 2,79 meter. De nieuwe generatie komt krachtig voor de dag met zijn uitgesproken front, waarin full-LED matrixkoplampen letterlijk een glansrol vervullen. Nieuwe, gekleurde Crystallinium-elementen in de lichtunits dragen bij aan de uitstraling, terwijl de grote wielen (17 t/m 20 inch) het robuuste SUV-karakter benadrukken.

Nieuw interieur

Het Kodiaq-interieur is compleet nieuw. De bediening voor de automatische DSG-transmissie (standaard op alle modellen) is nu op de stuurkolom geplaatst. Daardoor oogt de middenconsole strakker en biedt hij extra opbergruimte. Het interieur is vergaand gedigitaliseerd, met onder andere standaard een 10,25 inch Virtual Cockpit en een nieuw, centraal geplaatst touchdisplay met een diameter van 12,9 inch. Een head-up display is optioneel. Doordat de Kodiaq ook beschikt over handige draai- en drukknoppen, is het bedieningsgemak groot.

In het nieuwe model is de hoofdruimte op de derde zitrij met 15 mm toegenomen tot 920 mm. De invulling van de ruimte is ook verbeterd. Zo heeft de middenconsole nu een opbergruimte én bekerhouders voor de passagiers achterin. De tweede zitrij is uitneembaar.

Ook de voor Škoda typische Simply Clever-voorzieningen dragen bij aan het gebruiksgemak. Nieuw zijn bijvoorbeeld de dual phone box, waarin twee smartphones gelijktijdig opgeladen én gekoeld kunnen worden en een schermreiniger voor de toestellen. Simply Clever-functies die zich al hebben bewezen zijn bijvoorbeeld de deurbeschermers, de ijskrabber en de paraplu in het linker voorportier. Bij dat alles is de bagageruimte verder gegroeid. Het beschikbare volume bedraagt nu 910 liter (+75 liter).

Plug-in hybride

De grote SUV is er voortaan ook als 150 kW/204 pk sterke plug-in hybride. Dankzij de 25,7 kWh-accu bedraagt de theoretische elektrische actieradius van de Kodiaq 1.5 TSI iV ruim 100 kilometer. Het opladen kan via wallboxes, openbare laadpunten (tot 11 kW) of sneller bij een 50 kW snellader.

Ook nieuw is de komst van mild-hybridetechnologie in combinatie met de nieuwste generatie cilinderuitschakeling (ACT+). De Kodiaq 1.5 mHEV is goed voor een vermogen van 110 kW/150 pk.

Parkeren met een app

De nieuwe Kodiaq is optioneel leverbaar met Remote Park Assist. Daarmee is de auto zelfs op krappe parkeerplaatsen op afstand via een app te parkeren. De communicatie daarvoor verloopt via bluetooth. De app fungeert als afstandsbediening voor de auto. Het systeem houdt tijdens het parkeren rekening met onder meer naderende objecten en voetgangers en kan zo ongevallen voorkomen.

De Kodiaq had al diverse rijassistentiesystemen. Veel ervan zijn verbeterd, zoals Crew Protect Assist en Emergency Assist. In de praktijk betekent dat het volgende: zodra sensoren een noodstop detecteren of vaststellen dat een aanrijding onvermijdelijk is, zorgt Crew Protect Assist ervoor dat de ramen en het panoramadak (indien aanwezig) automatisch sluiten. Tegelijkertijd worden de gordels extra aangespannen en de alarmlichten geactiveerd. Emergency Assist vermindert het risico op een ongeval als de berijder niet meer in staat is om de auto te besturen, bijvoorbeeld door een medisch noodgeval. Als het systeem ziet dat een dergelijke situatie zich voordoet, zorgt het ervoor dat de auto in de rijbaan blijft, schakelt het de alarmlichten in en brengt het de auto op rustige wijze automatisch tot stilstand.

In Travel Assist is nu Traffic Jam Assist opgenomen. Deze combinatie van de Predictive Cruise Control en Adaptive Lane Assist maakt geautomatiseerd starten, afremmen en sturen in druk verkeer mogelijk (bij snelheden tot 60 km/u) door rekening te houden met het gedrag van omringende voertuigen.

De nieuwe Škoda Kodiaq wordt begin oktober 2023 onthuld. In aanloop naar de Nederlandse marktintroductie in het voorjaar van 2024, maakt Škoda de specificaties en prijzen bekend.