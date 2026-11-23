"De productie van de vijf miljoenste auto in Kvasiny is een mijlpaal van formaat voor ons merk", verklaart Andreas Dick, Chief Production Officer bij Škoda Auto. "Al bijna tachtig jaar is deze fabriek een belangrijke pijler onder ons productienetwerk. De rijke geschiedenis - met betaalbare volumemodellen, modellen uit het hogere segment, sportwagens en SUV's - laat zien hoe goed de productiefaciliteit zich kan aanpassen aan de veranderende marktvraag. De continue modernisering en hogere productie dankzij een verbeterde efficiëntie weerspiegelen de uitzonderlijke flexibiliteit van deze productielocatie."

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Kvasiny: thuisbasis van enkele van de populairste Škoda-modellen

De fabriek begon in 1934 met het assembleren van carrosserieën en stapte over op de productie van complete auto's toen de productiefaciliteit in 1949 in bezit van Škoda kwam, als onderdeel van het toenmalige nationale automobielbedrijf AZNP (Automobilové závody, národní podnik). De Škoda 1101 'Tudor', waarvan de productie al op basis van een overeenkomst was begonnen nog voordat de fabriek officieel bij AZNP was aangesloten, behoorde tot de eerste modellen die in Kvasiny werden geproduceerd, naast het topmodel van Škoda, de Superb OHV. De fabriek heeft een breed scala aan Škoda's populairste modellen gebouwd. Voorbeelden zijn de iconische Škoda 450/Felicia roadster van 1957 tot 1964, de Octavia Combi tussen 1961 en 1971, en de 200 RS- en 130 RS-raceauto's, samen met de 110 R, Garde en Rapid coupé productiemodellen. In de jaren '90 produceerde de fabriek in Kvasiny twee versies van de Pick-up bedrijfswagen: één op basis van de Škoda Favorit en de andere op het platform van de Škoda Felicia. Die laatste werd er overigens ook als Volkswagen Caddy gebouwd.

Kvasiny anno nu: Octavia en populaire SUV's zorgen voor recordproductie in 2025

De productiestart van de eerste-generatie Superb in 2001 betekende een keerpunt voor Kvasiny en leidde tot een flinke uitbreiding en modernisering. Er volgden nog meer modellen, waaronder de Roomster (2006-2015), de Yeti (2009-2017) - die de basis legde voor het succes van het merk in dit segment - en de Superb iV, Škoda's eerste plug-in hybride.

Door de continue modernisering van de productieprocessen en -faciliteiten combineert Kvasiny vandaag-de-dag flexibele productie met geavanceerde automatisering. Twee assemblagelijnen bieden volledige flexibiliteit om verschillende modellen te bouwen, waardoor de fabriek snel kan reageren op veranderingen in de vraag.

Tegenwoordig worden in Kvasiny de Karoq en Kodiaq geproduceerd, en sinds 2024 wordt er ook de Octavia gebouwd, al jarenlang de bestseller van Škoda. Dankzij deze uitbreiding noteerde de fabriek in 2025 een recordproductie van 301.500 Škoda's. Deze zomer rolde ook de miljoenste Karoq in Kvasiny van de band.