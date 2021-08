Autotest | Een feestje is pas gezellig als er drank wordt geschonken? En een auto is pas aantrekkelijk met extravagante vormgeving en uitzonderlijke techniek? Als dat waar is dan moet de Skoda Fabia een ontzettend saaie auto zijn. Toch is juist de vierde generatie van de compacte Skoda interessanter dan ooit tevoren. Hoe dan wel?

Al sinds de eerste generatie staat de Skoda Fabia bekend als functioneel en rationeel. Dit is een auto die met het verstand wordt gekocht en niet op het gevoel. Toch valt direct op dat Skoda met de nieuwe Fabia veel meer werk heeft gemaakt van de vormgeving dan voorheen.

De voorgaande generaties van de Fabia werden steeds leuker en hipper. Voor de vierde generatie kiest Skoda voor een meer serieus en verfijnd karakter. De grote grille, chromen omlijsting en toelopende koplampen geven de Fabia een voorname uitstraling. Ook de rest van het lijnenspel straalt aandacht voor details en verfijning uit, waarmee de Fabia veel meer dan een "verstandig alternatief" is geworden.

Ruimte

De Fabia oogt niet alleen volwassen, maar behoort voortaan tot de grootste auto's in zijn soort. Dat zit niet alleen in de lengte en breedte maar ook in de wielbasis en juist die laatste is bepalend voor de binnenruimte.

De voorstoelen zijn over een bijzonder lange afstand te verstellen, waardoor ook zeer lange personen comfortabel zitten. Afhankelijk van de stand van de voorstoelen varieert de beenruimte achterin van voldoende tot nihil. Let op dat de zo fraaie opgaande raamlijn in de achterportieren het zicht naar buiten voor kleine kinderen bemoeilijkt.

Het verfijnde karakter wordt versterkt door de opzet van het dashboard. Dat bestaat uit een combinatie van ruwe en gladde kunststof, afgewisseld met textiel. Bij de oranje testauto hebben de stoffen oranje stiknaden en zijn sierstukken uitgevoerd in het brons. De deurhendels zijn voortaan geïntegreerd in de deurpanelen voor een elegante uitstraling. Dit alles doet niets af aan de functionaliteit, maar geeft de auto veel meer karakter.

Uitrusting

Kenmerkend voor iedere Skoda zijn de zogenaamde "Simply Clever"voorzieningen Dit zijn handigheidjes die de auto nauwelijks duurder maken, maar het dagelijks leven met de Fabia wel veraangenamen. Voorbeelden zijn een telefoonhouder in de rugleuning van de voorstoelen, een uitneembare bekerhouder en een pennenstandaard in de middentunnel. In de bagageruimte zijn vrij te plaatsen netten en scheidingswanden te vinden. De vloermat van de kofferruimte kan naar voren worden getrokken om het plaatwerk van de auto te beschermen bij het in- uitladen van zware stukken en bevat bovendien een reflecterende gevarendriehoek om achteropkomend verkeer te waarschuwen.

Kenmerkend voor Skoda is een uitrusting die al het noodzakelijke omvat, maar geen overbodige zaken. Echter, wat enkele jaren geleden werd gezien als pure luxe is inmiddels gemeengoed. De vierde Fabia heeft daarom een beeldscherm in plaats van analoge klokken achter het stuurwiel. De bestuurder kan kiezen voor diverse indelingen waarbij bijvoorbeeld het navigatiesysteem of juist rijgegevens centraal staan. Hiermee maakt Skoda optimaal gebruik van de mogelijkheden die een beeldscherm biedt.

Uiteraard voorziet Skoda in een gecombineerd audio-, communicatie- en navigatiesysteem. De functionaliteit hiervan is gelijk aan die van soortgelijke systemen van andere merken. De vooruitgang zit in de fraai vormgegeven menu's en integratie met smartphones (Apple Carplay / Android Auto, 2 USB-C aansluitingen en een inductielader). Niet noodzakelijk op een compacte auto, maar inmiddels wel heel gewoon, is een parkeercamera achterop.

Motoren

Skoda belooft geavanceerde techniek binnen het bereik van een grotere groep kopers te brengen, maar dat geldt niet voor de motoren. De Fabia is geen elektrische auto en heeft zelfs geen elektrische assistentie. Terwijl mild-hybrid techniek inmiddels gemeengoed is, kiest Skoda voor dezelfde benzinemotoren die het al vele jaren toepast.

Uiteraard wordt de techniek gaandeweg doorontwikkeld en dat is in de praktijk goed merkbaar. Wanneer wordt gekozen voor de 95 pk / 175 Nm sterke 1.0 TSI moet zeer veel worden geschakeld. Als het toerental te ver terugvalt, valt het vermogen namelijk ook terug en daarom werd deze krachtbron als te licht ervaren. Juist omdat de motor hard moet werken loopt het verbruik sterk op.

Dezelfde motor is ook verkrijgbaar in een 110 pk / 200 Nm sterke variant met automaat en die voelt en klinkt compleet anders. De automaat weet perfect in te spelen op het karakter van de motor en dat komt zowel het comfort als het verbruik ten goede. De "Fabia 1.0 TSI DSG" komt gemakkelijk van de plek en is bovendien aangenaam stil. Eenmaal op snelheid is maar heel weinig reserve beschikbaar en alleen door de naald van de snelheidsmeter tot in het rode gebied te jagen toont de Fabia zich van een vlotte kant.

Met beide motoren kwam het testverbruik uit op 6.4 liter per 100 km en dat is een stuk hoger dan gemiddeld voor een auto van deze omvang en met dit vermogen. Door het ontbreken van (mild)hybrid techniek is de Fabia misschien voordelig in aanschaf, maar in het gebruik is de Skoda uiteindelijk duurder. Zeker wanneer de auto intensief gebruikt zal worden is dit iets om rekening mee te houden.

Weggedrag

Skoda behoort tot de "Volkswagen Groep" en deelt daarom de techniek met andere compacte modellen van dit moederbedrijf. Na de Volkswagen Polo en Seat Ibiza maakt de Skoda Fabia nu ook gebruik van het zogenaamde "MQB A0" platform voor compacte auto's. Dit is bepalend voor de ruimte, het weggedrag en de vrijheid die de vormgevers kregen.

De Fabia ziet er namelijk niet alleen speels uit, maar heeft ook een bijzonder lage luchtweerstand. Dat zorgt voor een lager verbruik en minder rijgeluiden. Het nieuwe onderstel weet zich vooral op slecht wegdek te bewijzen. Zonder te vervallen in "zweven" boven de weg of juist te stuiteren, weet de Fabia oneffenheden uitstekend op te vangen. Bovendien maakt het nieuwe onderstel het rijden eenvoudiger en minder inspannend, waarmee ook het weggedrag meer volwassen is geworden.

Conclusie

Net als alle voorgaande generaties is de nieuwe Skoda Fabia functioneel en doordacht. De binnenruimte is goed en dankzij de vele "Simply Clever"voorzieningen is de Fabia net even slimmer dan gemiddeld. De uitrusting omvat alles wat nodig is, maar geen overbodige zaken. De Fabia gaat echter met de tijd mee en dus zijn zaken die voorheen als overbodig werden gezien in een compacte auto nu juist standaardvoorzieningen.

Helaas is op het gebied van de motoren nauwelijks vooruitgang geboekt. De Fabia biedt geen enkele vorm van elektrische aandrijving of zelfs maar elektrische assistentie aan (hybride). Ook in het compacte segment doet de concurrentie dat inmiddels wel en daarom is het verbruik van de Fabia relatief hoog. Tegelijkertijd is duidelijk te merken dat de prestaties worden geknepen door brandstofbesparende technieken. De "1.0 TSI 70 kW" presteert matig en daarom is de "1.0 TSI 81 kW DSG" sterk aan te bevelen.

De belangrijkste winst zit in het nieuwe platform. Dat zorgt voor een rustig, stabiel weggedrag en beperkt de rijgeluiden. Bovendien gaf het de vormgevers meer vrijheid. De Fabia oogt daarom voornamer dan voorheen en biedt dankzij de toegenomen buitenmaten veel ruimte. De Fabia blijft dus broodnuchter, maar heeft desondanks sterk aan karakter gewonnen.

plus Prima weggedrag

Functioneel en doordacht

Moderne, beruikbare techniek min Relatief hoog verbruik

Veel betuttelende piepjes en waarschuwingen

