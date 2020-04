Seat Leon eerst als Launch Edition

22 april 2020 | SEAT start vandaag met de verkoop van de nieuwe Leon. SEAT's compacte middenklasser is direct als 5-deurs en Sportstourer te bestellen en debuteert met zogenaamde Launch Editions.

Naast 4 jaar garantie krijgt elke Leon lichtmetalen velgen, LED-koplampen met LED-dagrijverlichting en LED-mistlampen met bochtverlichting. Entertainment, infotainment en 100% connectiviteit zijn eveneens altijd inbegrepen dankzij een radio- en mediasysteem met 8,25 inch touchscreen in kleur, DAB+ digitale radio en bluetooth voor de telefoonkoppeling en audiostreaming. Andere standaard voorzieningen zijn onder meer cruise control, een met leer bekleed multifunctioneel stuur, elektrische ramen voor en achter en een automatisch dimmende binnenspiegel. Het uitgebreide veiligheidsniveau van de nieuwe Leon wordt onderstreept door slimme rijassistenten als rijstrookbehoudassistent (Lane Assist), helling wegrijassistent (Hill Hold Control), vermoeidheidsherkenning (Driver Alert System) en het E-Call noodoproepsysteem.

De nieuwe SEAT Leon bijt het spits af met twee Launch Editions. De eerste, de Leon Style Launch Edition, krijgt bovenop de standaarduitrusting een navigatie-, radio- en mediasysteem met 10 inch kleurenscherm en Full Link smartphone-integratie inclusief MirrorLink en draadloos Apple CarPlay. Andere kenmerken van deze introductieversie zijn een achteruitrijcamera, Park Assist (parkeersensoren vóór en achter en automatische inparkeerhulp), automatische afstands- en snelheidsregeling (Predictive Adaptive Cruise Control), een digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit), LED-interieurverlichting, donker getinte ramen vanaf de B-stijl, verwarmbare buitenspiegels en grootlichtassistent.

Ook de sportieve FR-uitvoering is er direct als Launch Edition. Deze FR Launch Edition onderscheidt zich onder andere door Full LED-koplampen met LED-dagrijverlichting in signature-vorm, LED-achterlichten inclusief 'welkomstceremonie' die over de volledige breedte doorlopen, een verlaagd sportonderstel, 17 inch lichtmetalen velgen (18 inch optioneel), bumpers in FR-design met Cosmo Grey-afwerking voor de buitenspiegels en grille-omlijsting, hoogglans zwarte raamomlijsting, verlichte aluminium FR instaplijsten, sportstoelen en zwarte hemelbekleding. Andere kenmerken van deze extra sportieve Leon-variant zijn Park Assist, elektrisch inklapbare buitenspiegels, dynamische richtingaanwijzers achter, 'Hola' welkomstverlichting en slimme sfeerverlichting in de voorportieren en het dashboard.

In eerste instantie start de nieuwe Leon met een keuze uit drie benzinemotoren: een 1.5 TSI met 110 kW / 150 pk, een variant met 96 kW / 130 pk uitsluitend voor de Sportstourer, en de 1.5 eTSI met 48V mild-hybridetechnologie (eveneens met 110 kW / 150 pk). Dieselrijders kunnen daarnaast kiezen uit twee versies van de 2.0 TDI turbodiesel: met 85 kW / 115 pk of 110 kW / 150 pk. Op korte termijn worden hier nog twee 1.0 TSI's (66 kW / 90 pk en 81 kW / 110 pk) aan toegevoegd.

De SEAT Leon 5-deurs begint bij € 31.495 voor de FR Launch Edition met handgeschakelde 1.5 TSI (110 kW / 150 pk). De prijzen van de Leon Sportstourer starten bij € 30.525 voor de Style Launch Edition met handgeschakelde 1.5 TSI (96 kW / 130 pk). Een DSG-automaat is verkrijgbaar in combinatie met de 1.5 eTSI DSG Style Launch Edition, vanaf € 33.425. Diesel rijden kan vanaf € 31.725 met de 5-deurs Leon 2.0 TDI (85 kW/115 pk) Style Launch Edition. De instapprijzen van de basisuitvoering Reference worden eind april 2020 bekendgemaakt.

De vaste meerprijs voor de Leon Sportstourer met zijn 620 liter grote bagageruimte bedraagt € 1.200. De nieuwe SEAT Leon is in combinatie met de 1.5 TSI, 1.5 eTSI en de beide 2.0 TDI turbodiesels per direct te bestellen en inmiddels te configureren op de website van SEAT.

