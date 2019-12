Seat kondigt nieuwe Leon aan

18 december 2019 | SEAT presenteert op 28 januari 2020 de compleet nieuwe Leon. Met deze vierde generatie van de Spaanse middenklasser zet SEAT onder andere in op geavanceerde verlichtingstechnologie. Full LED wordt daarbij veelvuldig toegepast; niet alleen voor het vergroten van de veiligheid, maar ook om het stoere uiterlijk van de nieuwe Leon meer invulling te geven.

De derde generatie van de SEAT Leon, die in 2012 debuteerde, was de eerste auto in zijn klasse die leverbaar was met Full LED-technologie. Nu hebben SEAT's designers en engineers Full LED in de vierde-generatie Leon naar een volgend niveau getild.

Vóór krijgt de nieuwe middenklasser van SEAT desgewenst dynamische koplampen die met hun helderheid en lichtopbrengst zelfs de meest donkere uithoeken zouden verlichten. Achter heeft de nieuwe Leon Full LED-verlichting over de volledige breedte van de auto die de stoere vormgeving van de nieuwe Leon accentueert. Bovendien verwelkomt deze verlichting de bestuurder al vóór vertrek met een opvallende lichtanimatie bij het ontgrendelen van de auto. Aan de zijkant gaat dat vergezeld van een uitnodigend 'Hola!', uitgelicht op de grond. De nieuwe Leon krijgt daarnaast dynamische richtingaanwijzers achter.

"Geavanceerde verlichtingstechnologie is een belangrijk element in het versterken van het design van een auto. In de compleet nieuwe Leon hebben we verlichting benut om het sterke design van de auto nog nadrukkelijker aan te zetten," aldus Alejandro Mesonero-Romanos, Director of Design bij SEAT. "In het interieur zorgt de LED sfeerverlichting over het dashboard en in de portieren voor een geheel nieuw niveau aan functionaliteit en esthetiek."