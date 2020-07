SEAT investeert in de toekomst, CUPRA versnelt

8 juli 2020 | SEAT gaat tot en met 2025 vijf miljard euro investeren in de elektrificatie van het modelprogramma en in de productiefaciliteiten in Martorell en Barcelona. Met deze investeringen versnelt SEAT de ontwikkeling van nieuwe modellen en geeft de onderneming gas op het nieuwe merk CUPRA.

"Met dit investeringsplan leggen we de basis voor onze toekomst, en maken we onze onderneming nog sterker, innovatiever en duurzamer," verklaart SEAT President Carsten Isensee. "Vanaf 2025 willen we in onze fabriek in Martorell zelf ook elektrische auto's gaan produceren, op het moment dat de markt voor elektrische auto's groter is geworden."

SEAT wordt nadrukkelijker een onderneming met twee duidelijk omlijnde merken in de gelederen: SEAT en CUPRA. In die opzet biedt SEAT de volumebasis voor CUPRA om te groeien op het gebied van productie, R&D en HR, terwijl CUPRA aan SEAT de mogelijkheid gunt om het zwaartepunt te verleggen naar meer uitgesproken modellen met een hogere positionering.

SEAT Vice-president voor Sales & Marketing en CUPRA CEO Wayne Griffiths onderstreept dat "SEAT en CUPRA beide essentieel zijn voor de ontwikkeling van de onderneming. Elk merk heeft zijn eigen rol, zijn eigen persoonlijkheid en appelleert aan uiteenlopende klantprofielen. Ze vullen elkaar dus volledig aan, maar kunnen elkaar tegelijkertijd niet vervangen. SEAT vormt de entree naar de Volkswagen Groep, met de jongste klanten - gemiddeld 10 jaar jonger - en veel kopers die nieuw zijn voor het merk. CUPRA daarentegen focust zich op een nieuw marktsegment, tussen de volume- en traditionele premiummarkten in. We zijn ervan overtuigd dat er een enorm potentieel voor groei is onder consumenten die op zoek zijn naar het unieke karakter van CUPRA."

Sinds de oprichting van CUPRA in februari 2018 ontwikkelt het merk zich stormachtig. Na de opening van de CUPRA Garage - het nieuwe hoofdkantoor in Barcelona - en de presentatie van de CUPRA Leon en CUPRA Formentor, heeft de onderneming besloten dat het el-Born studiemodel als CUPRA-productiemodel wordt gelanceerd. "De CUPRA el-Born draagt alle genen van het merk CUPRA in zich en is het levende bewijs dat performance en elektrificatie uitstekend samengaan. Hij biedt ons de mogelijkheid om een belangrijke stap te zetten in het tijdperk van elektrificatie," licht Griffiths toe.

De CUPRA el-Born is ontworpen en ontwikkeld in Barcelona, en gaat in het Duitse Zwickau geproduceerd worden op het MEB-platform. De el-Born verschijnt in 2021 op de markt.

"De vele veranderingen binnen de auto-industrie vormen een uitgelezen mogelijkheid voor nieuwe merken als CUPRA," verklaart Griffiths. "Wij zijn ervan overtuigd dat het potentieel van CUPRA zó groot is, dat een omzet van € 1 miljard haalbaar is wanneer het volledige modelprogramma beschikbaar is. De Formentor is een keerpunt in onze doelstelling om autoliefhebbers wereldwijd bij ons merk te betrekken."

De komst van de el-Born betekent dat 2021 een prachtig jaar voor CUPRA gaat worden, waarin het merk een breed programma met drie geëlektrificeerde performance cars introduceert. Naast de 100% elektrische CUPRA el-Born debuteren komend jaar tevens krachtige plug-in hybrideversies van de CUPRA Leon en CUPRA Formentor. Met dit elektro-offensief onderstreept CUPRA hoe sportief en aantrekkelijk elektrificatie daadwerkelijk kan zijn.

Vandaag maakte de SEAT tevens bekend dat SEAT:CODE - de software-tak van de onderneming - een nieuw kantoor krijgt in het hart van de Ramblas in Barcelona. Daar gaat een team van ruim 150 softwareontwikkelaars werken aan de digitale transformatie van de onderneming en nieuwe, digitale producten en oplossingen voor SEAT en CUPRA creëren. Recent breidde SEAT het team van SEAT:CODE al uit met twintig nieuwe professionals, en de komende maanden komen er nog eens honderd extra bij.

