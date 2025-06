CUPRA lanceert Eclipse Pack

Het 'Eclipse Pack' dat CUPRA nu voor de Formentor Business en Formentor VZ Performance omvat zwarte 19 inch 'Arctic' lichtmetalen velgen en de verlichting van Matrix LED- koplampen. Om zijn dynamische uitstraling ook met daden te onderschrijven, is Dynamic Chassic Control (DCC, standaard op de VZ Performance) eveneens inbegrepen in het 'Eclipse Pack'.

Het 'Eclipse Pack' is nu voor een meerprijs van € 995 te bestellen voor de Formentor Business (1.5 TSI e-Hybrid 150 kW/204 pk) en voor € 495 op de Formentor VZ Performance (1.5 TSI e-Hybrid 200 kW/272 pk). Door de scherpe prijs van het Eclipse Pack, loopt het klantvoordeel op tot € 2.490.

Prijzen Formentor verlaagd

Per direct heeft CUPRA de prijzen van de Formentor met € 2.000 verlaagd, waardoor hij nu leverbaar is vanaf € 42.990.

Nieuwe vanafprijzen CUPRA Formentor:

Formentor Essential (1.5 TSI e-Hybrid 150 kW/204 pk): € 42.990

Formentor Business (1.5 TSI e-Hybrid 150 kW/204 pk): € 43.990

Formentor Business 'Eclipse Pack' (1.5 TSI e-Hybrid 150 kW/204 pk): € 44.985

Formentor VZ Performance (1.5 TSI e-Hybrid 200 kW/272 pk): € 46.990

Formentor VZ Performance 'Eclipse Pack' 1.5 TSI e-Hybrid 200 kW/272 pk): € 47.485

Formentor VZ Extreme (1.5 TSI e-Hybrid 200 kW/272 pk): € 51.990

CUPRA Leon lager geprijsd

Tegelijk met de Formentor heeft CUPRA ook de prijzen van de Leon en Leon Sportstourer aangescherpt. Dankzij een prijsverlaging van € 1.000 is de CUPRA Leon nu te rijden vanaf € 41.990. De extra ruime CUPRA Leon Sportstourer is er voortaan vanaf € 42.990. Dit betekent dat de CUPRA Formentor en CUPRA Leon Sportstourer voortaan voor hetzelfde bedrag te verkrijgen zijn, ongeacht uitvoering. De meerprijs voor een CUPRA Formentor of Leon Sportstourer ten opzichte van een CUPRA Leon hatchback is altijd € 1.000.